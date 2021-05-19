المحكمة تؤجل ملف هتك كويتي لعرض قاصر

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف شاب عشريني من جنسية كويتية تابعته النيابة العامة المختصة بتهمة هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، إلى الـ29 من شهر يونيو المقبل.

جاء هذا التأخير، بعد حوالي 13 جلسة، من أجل تنفيذ قرار سابق لهيئة الحكم يقضي باستدعاء المتهم الكويتي الذي يوجد خارج المملكة المغربية.

وكان الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض قاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر 2019، قد توبع في حالة سراح إثر دفعه كفالة بثلاثة ملايين سنتيم؛ وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل وتنديد جمعيات حقوقية عديدة.

وعرفت جلسة الثلاثاء غياب المتهم الرئيسي “ع. م. س”، الذي كان من المفروض تقديمه للمحاكمة حضوريا، بعدما غادر التراب المغربي منذ تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير 2020.

وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من سنة 2019 كنقطة بداية تواصل الشاب الخليجي مع الضحية “ج. ش” عبر تطبيق “سناب شات”، حسب رواية الفتاة القاصر في محاضر الشرطة القضائية، التي كشفت عن مرافقتها للمتهم في سيارته “بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصورها”.

في المقابل، رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن “الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى”.

وأوضحت المصادر نفسها، في تصريح سابق لهسبريس، أن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها؛ لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.

ونفت المصادر نفسها، التي طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها للعموم، هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل؛ لأن “دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 قرار التأخير”.

وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.

يذكر أن محامية الضحية وضعت طلبا بإغلاق الحدود في وجه الشاب الكويتي لدى رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير 2020، بتّ فيه في الحين بالقبول؛ لكن المتهم غادر المغرب في اليوم ذاته في اتجاه بلاده قبل وصول الأمر بإغلاق الحدود في وجهه إلى الشرطة المعنية به بزمن قصير، بحسب مصادر هسبريس.

وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش كلا من الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسفير دولة الكويت لتنفيذ التزام هذا الأخير بإحضار المتهم للمثول أمام القضاء.