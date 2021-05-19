المحكمة تؤجل ملف هتك كويتي لعرض قاصر

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف شاب عشريني من جنسية كويتية تابعته النيابة العامة المختصة بتهمة هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، إلى الـ29 من شهر يونيو المقبل.
جاء هذا التأخير، بعد حوالي 13 جلسة، من أجل تنفيذ قرار سابق لهيئة الحكم يقضي باستدعاء المتهم الكويتي الذي يوجد خارج المملكة المغربية.
وكان الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض قاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر 2019، قد توبع في حالة سراح إثر دفعه كفالة بثلاثة ملايين سنتيم؛ وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل وتنديد جمعيات حقوقية عديدة.
وعرفت جلسة الثلاثاء غياب المتهم الرئيسي “ع. م. س”، الذي كان من المفروض تقديمه للمحاكمة حضوريا، بعدما غادر التراب المغربي منذ تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير 2020.
وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من سنة 2019 كنقطة بداية تواصل الشاب الخليجي مع الضحية “ج. ش” عبر تطبيق “سناب شات”، حسب رواية الفتاة القاصر في محاضر الشرطة القضائية، التي كشفت عن مرافقتها للمتهم في سيارته “بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصورها”.
في المقابل، رفضت مصادر من محكمة الاستئناف بمراكش الاتهامات الموجهة إلى هذه المؤسسة القضائية، مشيرة إلى أن “الجميع مُطالبٌ بالتسلح بالحذر حتى لا ينطق عن الهوى، فالبينة على من ادعى”.
وأوضحت المصادر نفسها، في تصريح سابق لهسبريس، أن “القضاء ليس لعبة بيد أحد، ومنطقه لا يساير الرغبات التي لا حدود لها؛ لأن القضاة ينصتون لصوت العدل والإنصاف، ويدرسون الوثائق ذات الحجية وصدقية البرهان”.
ونفت المصادر نفسها، التي طلبت من هسبريس عدم الكشف عن هويتها للعموم، هروب الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض الفتاة بمقاطعة النخيل؛ لأن “دفاعه أدلى بشهادة طبية تثبت خضوعه لعملية جراحية بوطنه، وعليها بنى قاضي الجلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 قرار التأخير”.
وأكدت أن “المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.
يذكر أن محامية الضحية وضعت طلبا بإغلاق الحدود في وجه الشاب الكويتي لدى رئيس محكمة الاستئناف يوم 30 يناير 2020، بتّ فيه في الحين بالقبول؛ لكن المتهم غادر المغرب في اليوم ذاته في اتجاه بلاده قبل وصول الأمر بإغلاق الحدود في وجهه إلى الشرطة المعنية به بزمن قصير، بحسب مصادر هسبريس.
وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع المنارة مراكش كلا من الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وسفير دولة الكويت لتنفيذ التزام هذا الأخير بإحضار المتهم للمثول أمام القضاء.
تبارك الله على القضاء ديالنا ما كاين غير دهن السير اسير عجيب امركم
اصلا هي اللي غادية معاه للاقامة لاش زعما ماتوقعاتش حاجة بحال هكذا .ولكن المشكل انها قاصر وسهل التغرير بها….التربية في مهب الريح والله يسترنا في الدنيا والآخرة.لو كان مغربي لنسي في السجن منذ زمن
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذه ننيجة الجمعيات المنادية بإسقاط حكم الله عز وجل؛. و باسقاط الاعدام على مغتصبي و قتلة الاطفال….
هذه الجمعيات الخاوية و بعض الشخصيات التي تتبع مبدأ خالف تعرف ؛ فلربما تكون ملحدة برب العزة……
هاهو المجرم هرب لبلده امام هذا التساهل و عدم التنسيق مع شرطة الحدود تاركا هذه الفتاة في الضياع….
ام ثرى ان هناك تسييس للعدالة بغية ارضاء الكويت و الخفاظ على علاقة طيبة معه
يجب متابعة القاضي الذي قضى بسراح هذا الخليجي المغتصب، والذي لم يفعل مسطرة اقفال الحدود في وجهه، وذلك حرصا على عدم مغادرة التراب الوطني.
وكذلك يجب البحث في الرصيد البنكي لهذا القاضي، وإذا تطلب الأمر في رصيد زوجته وابناؤه واقاربه، للتأكد إن تكون قد تمت هناك عملية بنكية ضخمة في تلك الفترة التي اخلية فيها سبيل المتهم الخليجي لتهريبه خارج البلد.
أعتقد أنه إذا كان لدى الجمعيات المهتمة شغل تقوم به في هذا الموضوع، فليكن هو استخلاص العبرة والانكباب على توعية الشباب والأطفال والمراهقين حتى لايقعوا ضحايا لتغرير غرباء قادمين من الآفاق ومعهم بجرى الحقائب يستطيعون بها شراء مابين السماوات والارض،ناهيك عن التنازلات والخواطر ،وحتى العقول . الاهتمام بالتوعية واستخلاص الدروس مما وقع أنفع من تتبع ماء سراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
فرق شاسع بين قضية الفنانين الجزائريين الذين لم يقومو حتى بما قام به هذا الوحش في حق بنت الفقير فقضية الفنانين كانت محاكمتهم سريعة ذنبهم الوحيد دمهم جزائري اما الكويتي ورقة الخضراء ( الدولار ) تلعب دورها الكبير لاطالة القضية ونسيانها وهذه هي الحقيقة
“المتهم يتمتع بالمتابعة في حالة سراح، ويتوفر على تنازلين؛ الأول موقع من طرف الأم مباشرة بعد واقعة هتك عرض الفتاة، والثاني موقع من طرف والدها بعد انطلاق المحاكمة، وضمانة السفير الكويتي”.
هناك تواطؤ واضح من طرف والدي الضحية .
يجب محاكمة القاضي الذي متع مغتصب قاصر بالسراحالمؤقت ولم يسحب جواز السفر منه وكذلك أبويها اللذان باعا واشتريا فيها
الى رقم 2
لا تقارن هذه القضية بالمغربة قارنها مع فنانين الجزائريين وكيف كانت تلك الضجة والزوبعة الكبيرة وكانت محاكمتهم جد سريعة ذنبهم الوحيد دمهم جزائري والفاهم يفهم ولم يقومو حتى بما قام به هذا المجرم الوحش وزد على هذا أين الذين هلو جميعا ضد الفنانين الجزائريين بتلكالشتائم والسب وهل فعلتم مع الكويتي كم فعلتم مع الجزائريين وكل هذا وتقولون ان الجزائريين حاقدين عليكم الله الله على بشر