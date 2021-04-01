المحكمة ترفض منح السراح المؤقت للريسوني

رفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منح السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم ” المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز.

وأصدرت الهيئة قرارها اليوم الخميس، بعدما كانت أجلت النظر في الملتمس المقدم من لدن دفاع الصحافي خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف.

وشهدت جلسة محاكمة الريسوني، المتواجد بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، مُطالبة الصحافي عبر دفاعه بتسليمه وثائق الملف، حتى يتمكن من الاطلاع عليها.

وطالبت زوجة سليمان الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة احترام القانون في محاكمة الصحافي، وتمكينه من وثائق الملف للاطلاع عليها.

وأعربت المتحدثة نفسها عن أملها أن “يستدرك القضاء الأخطاء التي قامت بها الشرطة القضائية وكذا النيابة العامة في هذا الملف”، مشيرة إلى أَن أملها وباقي أفراد الأسرة والحقوقيين يتمثل في مغادرة الريسوني السجن.

ومعلوم أن سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، يتابع على خلفية اتهامه من طرف شاب يدعى “آدم” بهتك العرض والاحتجاز، في وقت ظل ينفي التهم المنسوبة إليه خلال جلسات التحقيق ويتشبث ببراءته.

يُذكَر أنّ الصحافي سليمان الريسوني ترأسّ تحرير جريدة “أخبار اليوم” بعد اعتقال مؤسّسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكمًا بالسّجن لمدّة 15 سنة.