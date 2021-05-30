المدافع الكرواني يميل إلى تمثيل "أسود الأطلس"

بات اللاعب سفيان الكرواني، الظهير الأيسر لنادي نيميغين الهولندي لكرة القدم، قريبا من اختيار حمل قميص المنتخب الوطني المغربي بشكل رسمي، على حساب “الطواحين” الهولندية، بحكم أنه ينحدر من أب مغربي وأم هولندية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مقربة من سفيان الكرواني، أن الأخير اقتنع بشكل كبير بالدفاع عن قميص “أسود الأطلس”، خاصة بعد الاتصالات الأخيرة التي تلقاها من مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ووفق المصادر نفسها، فإن اللاعب الواعد تلقى كذلك، خلال الساعات القليلة الماضية، اتصالات غير رسمية من بعض المسؤولين عن الاتحاد الهولندي، في محاولة لتغيير وجهته الدولية وإقناعه بالدفاع عن القميص “البرتقالي”؛ غير أن اللاعب يفضل تمثيل المنتخب الوطني المغربي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الكرواني يُمني النفس بأن يتم استدعاؤه من لدن الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش للمنتخب الأول؛ غير أن حظوظه أقوى في أن يتواجد مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في كأس العرب المنظمة بالديار المصرية في الفترة ما بين 16 يونيو و3 يوليوز المقبلين.

يشار إلى أن اللاعب سفيان الكرواني قد قدم، خلال الموسم الكروي الحالي، مباريات كبيرة رفقة فريقه نيميغين الهولندي؛ ما دفع بعض الأندية من داخل بلاد “الأراضي المنخفضة” وخارجها إلى أن تتحرك للتعاقد معه.