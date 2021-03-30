المغرب يبحث تطوير وتنفيذ حل بحري لتزويد السوق بالغاز الطبيعي

أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة طلباً لإبداء الاهتمام من أجل تطوير وتنفيذ حل بحري لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية، من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم “Floating Storage and Regasification Unit”.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها في إطار مهمتها لضمان أمن الطاقة والقدرة التنافسية من حيث التكلفة وتنويع مصادر وأنماط التوريد، ترغب في إطلاق استشارة حول هذه السوق لتحديد الفاعلين الذين يمكنهم التدخل في تنفيذ حل بحري لتزويد السوق الوطني بالغاز الطبيعي عبر وحدة عائمة، والمعروفة اختصاراً بـFSRU.
ومن المنتظر أن تطلق الوزارة في ما بعد طلب عروض مشاريع أو شراكة تجمع القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
وسيكون على المقاولات المهتمة بهذا الطلب أن تستجيب لعدد من المتطلبات، من بينها حاجيات سوق الغاز الطبيعي الذي يتطور تدريجياً، تقدر بـ1.1 مليار متر مكعب سنة 2025، وحوالي 1.7 مليارات متر مكعب في أفق 2030، و3 مليارات متر مكعب سنة 2040.
وتوجد مناطق الاستهلاك الأساسية في محور القنيطرة-المحمدية- الدار البيضاء-سطات.
ويراد من الطلب الذي أطلقته الوزارة أن يقترح نظاماً يمكن من تلقي وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي بشكل يتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ المغربية، منها على الأساس موانئ الناظور غرب المتوسط والقنيطرة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية.
وقالت الوزارة، عبر وثائق الطلب الذي نشرته بهذا الخصوص، إن قطاع الطاقة يعرف تطورات مهمة جداً على المستويات الاقتصادية والتقنية وأيضاً الجيوسياسية، وإن المغرب يستورد الطاقة من الخارج ويواجه عدداً من التحديات من قبيل التنويع واستمرارية وأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتقلب الأسعار وتأثيرها السلبي؛ ناهيك عن الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وتشير العديد من الدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إلى الأهمية المتزايدة للحاجة إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، والذي يستفيد حالياً من توجه إيجابي على مستوى الإنتاج العالمي، ما يساهم في انخفاض كبير في الأسعار وتوفر العروض في الأسواق الدولية.
وذكرت الوزارة أنها، وعياً منها بأهمية الغاز الطبيعي من أجل القدرة التنافسية، ستعمل على تطويره تدريجياً من خلال إتاحته للمستهلكين على مستوى إنتاج الكهرباء والصناعة؛ ومن أجل دعم هذا التطور على المستوى التنظيمي والتشريعي، ذكرت أن القانون الخاص بالغاز الطبيعي تم وضعه في المسطرة الإدارية، على أن ينشر قريباً؛ ويوفر إطاراً لتطوير البنية التحتية اللازمة للغاز وإنشاء سوق مفتوحة وقادرة على الصمود بمستويات كافية لصالح المستهلكين المغاربة.
تقداو من سعودية اما الكفار لا غينا ولا منافع منهم يزدونكم
إلى خرابا راجعو انفوسكم واموالكم خير لكم يا أهل العرب يا قوم
إنكم في غفلة انا انصحكم لله وليس لعباد الله أنشرها للخير يا هسبرس مبروك عواشركم
الغاز لي لقاو فالمغرب شكون لي غدي استافد منو نخزنوه لدواير الزمان
بخصوص الغاز يجب ان نتخلص تدريجيا من السوق الجزائري ، و لاول مرة في سنة 2019 ،اصبحت امريكا اول مورد للغاز للمغرب ، بدل من الجزائر التي سيطرت على السوق المغربي لسنوات ، و لكن دخول امريكا بقوة سحب منها بساط المغرب و خسرت حصة مهمة في اسبانيا و البرتغال ، و يبدو ان الجزائر بدأت تستشعر خطورة الغاز الامريكي على اسواقها التقليدية ، و يبدو ان المغرب هو الاخر يريد التخلي تدريجيا على غاز دولة يحكمها مجانيين ، فكما فعلت في العرجة ، غدا قد تقطع الغاز و تقول ان الانبوب يدخل منه المخدرات ، توقع اي شيء من الجنرالات ، هناك سوق نيجيريا و هو سوق ضخم للغاز و قطر ، الغاز المسال نزع سلطة الانابيب ، فيمكن استوراد الغاز بسهولة الان ، و يجب ان نسرع بوضع تجهيزات و نشتري الغاز على حسب رؤيتنا الجيواقتصادية . و نضع المصلحة السياسية اولا ،
عاش المغرب ملكا وشعبا نعم لتقدم المغرب من طنجه لكويره سدود مصانع طرق سيار تعليم صحه قضا أمن ونرجو من ملك البلاد نصره الله أن يجد حلول لمعظلة لبطاله والفقر.كما نونوه برجال الأمن ودرك لملكي والقوات لمساعده والقوات المسلحه الملكيه واطبا العام عل كل مجهودات لجباره الدي يقوم به من أجل استقرار المغرب ولا استتني رجال الوقاية المدنيه ولكل عمال قطاع الخاص والشركات الكبرى التي تساهم في استمرارية وفرت السلع وكل مواد لغدايه وكم نشكر الفلاح المغربي الدي يساهم بوقته وصحته من أجل تزويد السوق بالاخضر ولفركه وحليب الدي تستعمله شركة حليب سنترال المميز بعدم استودعت عدد من مهنين وتجار ولمستهلكبن لمراقبه مد استقام هده شركة الاي تساعد الفلاح عل مورد رزقه بشرا البقر والالف وكهربا نعم انم. مابخز في نفس هو حزب الدي يدعي انه آت من احل إنقاذ لمغاربه من القهر ولبذاله انقلب عل عقبيه وأصبح اتباعه من اغنيا واتيان الوطن وشعب يعاني من غلا وكارت ضرائيب الذي أصبحت مفروضه عل صغار مقولات ومستمرين ومهنين وصغار تجار يسق كل منافق وخونه .
السلام عليكم مجرد استفسار اذا كان الحال هكذا فما مصير أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؟
باسم الله مجراها ومريساها!!!! ماذا تنتظرون ..؟؟؟… المغرب في حاجة ماسة إلى التقدم والازدهار !!!! هنيئا للمغاربة قاطبة بهذا المشروع الظخم …..!!!!
ولماذا لاتستوردو من عندنا نحن فى موريتانيا لدينا ثلاثة حقول من أكبر واضخم الحقول فى أفريقيا حقل باندا اكتشفته تيلو أويل البريطانية وحقل السلحفاة أو تورتو الكبير اكتشفته كوسموس الأمريكية وهو أكبر حقل فى غرب افريقيا وأكبر اكتشاف لسنة 2017 هذا الحقل وحده يكفى لتموين القارة الأفريقية والذى تطوره بريتش بتروليوم وسيبدأ الإنتاج السنة القادمة والحقل الأضخم والأكبر بير الله المكتشف السنة الماضية عن طريق كوسموس اينرجى وسيبدأ تطويره قريبا بإذن الله ناهيك عن حقول أخرى صغيرة مثل بليكان ولعبيد وكلها على ساحل موريتانيا الغربى
فينا هو الغاز الطبيعي لي تندرارة
ادخلوا في الشراكة مع الصديق الحليف الاسراءلي هو عندو التجربة كبيرة في الاستخراج الغاز بناء المحطات الغاز في البحر حتى ان الاسراءيل اصبحت مزودة الغاز الدول العربية مصر الاردن حتى فلسطين نفسها تقوم بناء الخط الغاز الى تركيا الخليفة الاخوان المسلمين اردوغان تزود الامارات السعودية بالفاز عبر الانبوب الغاز الاسراءيل ازاحت الجزاءر من المنافسة السوق الغاز اضبحت تتطلع منافسة قطر الاسراءيل دولة العظمى اصبحت زعيمة العربان بدون الشعارات فارغة
مشروع جد مهم. نريد ان نعرف بتفصيل ما الجديد وما حجم في الاكتشافات الأخيرة للغاز بالمغرب. لو تفضلت هيسبريس بتقديم مقال مفصل في الموضوع.