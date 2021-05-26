المغرب يسجل 385 إصابة ووفاتين جديدتين بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517808 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9618 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5952786 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل وفاتين جديدتين ليصل العدد إلى 9131.

وتم التأكد من 393 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 506061.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.