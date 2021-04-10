المغرب يعلن الرجوع إلى "الساعة القانونية"

المغرب يعلن الرجوع إلى "الساعة القانونية"
صورة: أرشيف
السبت 10 أبريل 2021 - 10:08

أعلن قطاع إصلاح الإدارة (وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 11 أبريل 2021.

وأوضح بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.

الساعة القانونية المغرب توقيت غرينتش رمضان

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