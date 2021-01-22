المغرب يعلن الموعد الرسمي لعملية التلقيح الوطنية ضد "كوفيد 19"

أفادت وزارة الصحة أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19 خلال الأسبوع المقبل، وستهم هذه العملية الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض کوفید -19 ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وأوضح الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية ستشمل، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض کوفید 19، وعليه، يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير الجاري في الساعة 12 زوالا.

وجاء ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن ذلك يأتي في إطار العناية السامية للملك محمد السادس، الذي مافتئ يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد ببلادنا، وحرصا منه على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، حيث أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض کوفید 19 بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، (66 مليون جرعة من اللقاح)، وقد توصل المغرب يوم الجمعة 22 يناير الجاري بأولى دفعات اللقاح البريطاني”أسترا-زينيكا” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وسيتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم “يوم الأربعاء 27 يناير الجاري من جمهورية الصين الشعبية.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن اللقاحين سالفي الذكر اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما، وتؤكد وزارة الصحة ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية.

ومن جهة أخرى، فإن الوزارة ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية، وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية .www.liqahcorona.ma