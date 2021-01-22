المغرب يعلن الموعد الرسمي لعملية التلقيح الوطنية ضد "كوفيد 19"

أفادت وزارة الصحة أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19 خلال الأسبوع المقبل، وستهم هذه العملية الوطنية، التي ستتم بصفة تدريجية، الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض کوفید -19 ومضاعفاته، وهم مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي، وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.
وأوضح الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه العملية ستشمل، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبة مرتفعة من حالات الإصابة بمرض کوفید 19، وعليه، يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير الجاري في الساعة 12 زوالا.
وجاء ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن ذلك يأتي في إطار العناية السامية للملك محمد السادس، الذي مافتئ يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد ببلادنا، وحرصا منه على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، حيث أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض کوفید 19 بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، (66 مليون جرعة من اللقاح)، وقد توصل المغرب يوم الجمعة 22 يناير الجاري بأولى دفعات اللقاح البريطاني”أسترا-زينيكا” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وسيتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم “يوم الأربعاء 27 يناير الجاري من جمهورية الصين الشعبية.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن اللقاحين سالفي الذكر اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما، وتؤكد وزارة الصحة ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية.
ومن جهة أخرى، فإن الوزارة ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية، وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية .www.liqahcorona.ma
المرجو البدأ بالبرلمانيين و الوزراء و رئيس الحكومة و راس الحربة الفاهم يفهم
ممكن وضع المعلومات حول اللقاحات فيما يخص السلامة و الأعراض الجانبية للعموم بالخصوص التجارب العلمية المتعلقة بتلك اللقاحات ”أسترا-زينيكا” و “سينوفارم “!
يا لقاح كن بردا و سلاما على مغاربة
اولى قطرات الغيث سبق وان اعلنت المملكة انها اول بلد افريقي سيحصل علي التلقيح وقد اوفى كل التوفيق لوطننا الحبيب
هيهو مبروك علينا هادي البداية مازال مازال.
دابا حتى اللقاح غادي ينوض فيه البيع و الشرا و العلاقات يلا بغيتي اللقاح البريطاني أسترازينگا ،حيت اللقاح الصيني ماشي هو اللقاح البريطاني و الفاهم راه فهمني.
الان عليكم بتسليم اذرعكم لما فيه الخير للجميع
بمعنى أن هيئة الصحة دون الأربعين وهيئة التعليم دون الخامسة والأربعين والمسنين دون الخامسة والسبعين عير مهددين . قمة العبث
كل دول العالم جعلت التلقيح مسألة اختيارية ونرجوا من المغرب الا يرتكب حماقة بجعله تلقيح اجباري وشكرا
اخيرا جاء الفرج الحمد لله وشكرا جلالة الملك نصره الله
يالاه ا صحاب فينا هو التلقيح بادرو بالتطوع …
غادي تسمعوا غدا ان الجزياي غادي تقول ان الطاءرة المغربية لم تكن تحمل اللقاح ولكن اسلحة مستوردة من اسراييل،وان المغرب ما عندوش باش يشري اللقاح وان المغرب ،وان المغرب،وان المغرب دعواتنا لهم بالشفاء العاجل وعلی اسهم رءيسهم۔
الحمد لله ياربي تكون فيه البركة وتشافينا وترجع لحياة لطبيعتها
امين
أنا اعتز وافتخر بمغربيتي و بملكي محمد السادس حفظه الله لكن للأسف الشديد و بدون إطالة الكلام لن أقبل بهدا التلقيح مهما كان الثمن…..الله الوطن الملك.
لم أعد أثق في مسؤولي هذا الوطن….خلال الأسبوع المقبل ليس موعد….
الصين قامو باستغلال المغرب كارضية لتحقيق تجاربهم على المغرب مع وعد الاستفادة الأولية من نتائج اللقاح و اللقاح، لكنهم لم يفو بوعدهم ( جربوا في بنادم و دردك) الصين دولة غريبة و قمعية و استغلالية، ليس من الإنسانية استغلال دولة فقيرة و مقهورة كالمغرب من أجل لعب الصغار، أين المدافعين عن الصين؟ لكن هذا السلوك إنما جزء صغير من سياسة الصين الخفية و هي تركيع العالم و خصوصا دول العالم الثالث! لحفظ كرامتنا وجب على المغرب الرد و لو بطريقة رمزية على سلوك الشناوة الأخلاقي على الرغم من ضعفنا.
حتى تبداو عاد قولوها لنا هادي شهرين ونتوما تخرطو على عباد الله الناس قربو يساليو وعمرهم دارو شي تصريح أو موعد وحنا غدا بعد غدا الله يلطف بنا وصافي
اللهم يسر على بركة الله ……
الناس لي فالصفوف الاولى من 40 سنة لفوق، والمسنين من 75 لفوق، شنو هاد التخربيق، خاص كلشي من 40 الفوق, الخطر كيبدا من هاد السن، وفين أصحاب الامراض المزمنة، ولا هادي شهراين ونتوما فارعين لينا راسنا باللقاح ودابا جايبين 20 لقاح وبديتو ديرو فالحساب لي يخرجكم، المهم هذا رأيي والله اعلم، بالتوفيق والشفاء للجميع
ياله أسيادنا على بركة الله طلقونا للفراجة والله يجيب الشيفة للجميع وترجع الأمور كيفما كانت فبدايات سنة 2022.
من هذا المنبر نحيي ملك البلاد على عنايته بالشعب و نطلب منه أن يحل الحكومة الحالية و مجلسي النواب و المستشارين و يخلص المغرب من وبائين وباء كورونا و وباء اللي قهرونا
خلال السبوع المقبل وبعد خلال السبوع المقبل و بعد خلال السبوع المقبل و بعد خلال السبوع المقبل حتى نهاية 2021 وبعد خلال السبوع المقبل ههههههههههههه
كيقولو اللقاح فابور ونا كنقول عطيونا حقوقنا فالخدمة ونشريوه رويوصنا