المنتخب المغربي يتقدّم مركزين في "تصنيف الفيفا"

ارتقى المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم إلى المركز 33 عالميا في تصنيف “فيفا” لشهر فبراير الجاري، متقدما رتبتين مقارنة بآخر ترتيب دولي.
وجاء المنتخب رابعا على مستوى القارة الإفريقية، بعد كل من السنغال وتونس والجزائر، على التوالي، التي جاء تصنيفها في المراتب 20 و26 و31 عالميا.
مقدمة “تصنيف الفيفا” لم تعرف تغييرا ببقاء بلجيكا في الصدارة وفرنسا ثانية، ثم البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا، وبعدها الأرجنتين والأرغواي والمكسيك وإيطاليا.
هذا اسمه المنتخب الاجنبي اما الوطني فهو المنتخب لي جاب كأس الشان زوج مرات هو من يصلح ان يكون منتخب اول ماشي دوك لي حصلو مع البنين و هسبريس انشري من فضلك
منتخب الخراءر يتقدم في التصنيف العالمي على منتخب المغرب؟؟؟. هذا من سابع المستحيلات!!!!! واذا كان هذا التصنيف منصفا .فاليقدموا مبارة كرة القدم في بلد محايد ليتعلموا من المغرب وما ادراك ما المغرب!!!
جواب علي الاخ المغربي وانا كذالك مغربي
اقول لك انك وبليد ليس لك رءية كامل علي المنتخب المغربي الاول ولا تفهم الفرق بين المنتخب الوطني المحلي والمنتخب الوطني رقم A .وفي الاخير كلنا مغاربة المهم هو ثمتيل كرة القدم المغربية بأحسن تمتيل.
ما الفائدة من هذا المنتخب ماذا قدم لنا كاضافة المعايير تذهب مباشرة إلى جيوب اللاعبين و المسؤولين ..أما الباقي فنصيبه التفرج لا غير..نهار اقولو هناك مشاريع فتحت باسم المنتخب من أجل محاربة البطالة ..هناك ستتفاعل مشاعري مع التصنيف.
عندما تصبح بلجيكا أولا قبل البرازيل و ألمانيا و الأرجنتين …فاعلم أن كرة القدم فقدت مصداقيتها و حلاوتها…
قبل أن انسى هذا منتخب أجنبي هدفه استنزاف أموالنا و ميزانيتنا …يا فرحتي به
دائما عندما اسمع التصنيف افكر مليا في تونس
سكتوا ما تهدروا ما تكلموا ما طلبوا حتى حاجة راه المنتخب المغربي للكرة التنويمية تقدم عدة مراتب !!
انجاز تاريخي يغلق افواه كل منتقد للوضعية الكارثية التي يوجد عليها البلد جراء فشل السياسة المتبعة منذ عشرات السنين وانهيار مقومات الدولة !!
باركة علينا غير انجاز كروي