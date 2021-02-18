المنتخب المغربي يتقدّم مركزين في "تصنيف الفيفا"

ارتقى المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم إلى المركز 33 عالميا في تصنيف “فيفا” لشهر فبراير الجاري، متقدما رتبتين مقارنة بآخر ترتيب دولي.

وجاء المنتخب رابعا على مستوى القارة الإفريقية، بعد كل من السنغال وتونس والجزائر، على التوالي، التي جاء تصنيفها في المراتب 20 و26 و31 عالميا.

مقدمة “تصنيف الفيفا” لم تعرف تغييرا ببقاء بلجيكا في الصدارة وفرنسا ثانية، ثم البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا، وبعدها الأرجنتين والأرغواي والمكسيك وإيطاليا.