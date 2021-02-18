المنتخب المغربي يتقدّم مركزين في "تصنيف الفيفا"

المنتخب المغربي يتقدّم مركزين في "تصنيف الفيفا"
صورة: هسبريس
الخميس 18 فبراير 2021 - 12:01

ارتقى المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم إلى المركز 33 عالميا في تصنيف “فيفا” لشهر فبراير الجاري، متقدما رتبتين مقارنة بآخر ترتيب دولي.

وجاء المنتخب رابعا على مستوى القارة الإفريقية، بعد كل من السنغال وتونس والجزائر، على التوالي، التي جاء تصنيفها في المراتب 20 و26 و31 عالميا.

مقدمة “تصنيف الفيفا” لم تعرف تغييرا ببقاء بلجيكا في الصدارة وفرنسا ثانية، ثم البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا، وبعدها الأرجنتين والأرغواي والمكسيك وإيطاليا.

أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي تصنيف الفيفا كرة القدم المغربية

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‫تعليقات الزوار

6
  • مغربي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:09

    هذا اسمه المنتخب الاجنبي اما الوطني فهو المنتخب لي جاب كأس الشان زوج مرات هو من يصلح ان يكون منتخب اول ماشي دوك لي حصلو مع البنين و هسبريس انشري من فضلك

    -14
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  • متقاعد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:11

    منتخب الخراءر يتقدم في التصنيف العالمي على منتخب المغرب؟؟؟. هذا من سابع المستحيلات!!!!! واذا كان هذا التصنيف منصفا .فاليقدموا مبارة كرة القدم في بلد محايد ليتعلموا من المغرب وما ادراك ما المغرب!!!

    3
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  • مغربي احب الملك
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:25

    جواب علي الاخ المغربي وانا كذالك مغربي
    اقول لك انك وبليد ليس لك رءية كامل علي المنتخب المغربي الاول ولا تفهم الفرق بين المنتخب الوطني المحلي والمنتخب الوطني رقم A .وفي الاخير كلنا مغاربة المهم هو ثمتيل كرة القدم المغربية بأحسن تمتيل.

    7
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  • يا فرحتي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:29

    ما الفائدة من هذا المنتخب ماذا قدم لنا كاضافة المعايير تذهب مباشرة إلى جيوب اللاعبين و المسؤولين ..أما الباقي فنصيبه التفرج لا غير..نهار اقولو هناك مشاريع فتحت باسم المنتخب من أجل محاربة البطالة ..هناك ستتفاعل مشاعري مع التصنيف.
    عندما تصبح بلجيكا أولا قبل البرازيل و ألمانيا و الأرجنتين …فاعلم أن كرة القدم فقدت مصداقيتها و حلاوتها…
    قبل أن انسى هذا منتخب أجنبي هدفه استنزاف أموالنا و ميزانيتنا …يا فرحتي به

    0
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  • kimoray10
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:30

    دائما عندما اسمع التصنيف افكر مليا في تونس

    2
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  • عنتاب بريك
    الخميس 18 فبراير 2021 - 12:30

    سكتوا ما تهدروا ما تكلموا ما طلبوا حتى حاجة راه المنتخب المغربي للكرة التنويمية تقدم عدة مراتب !!
    انجاز تاريخي يغلق افواه كل منتقد للوضعية الكارثية التي يوجد عليها البلد جراء فشل السياسة المتبعة منذ عشرات السنين وانهيار مقومات الدولة !!
    باركة علينا غير انجاز كروي

    -3
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