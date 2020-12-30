أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
23:16
تعميم تدريس الأمازيغية يجمع بين أمزازي وبوكوس
-
22:12
حصيلة كورونا تتخطى 19 ألف إصابة بجهة فاس
-
21:20
إلغاء ملصقات ثمن الأدوية من التعويض والفوترة
-
20:53
منظمات تونسية تدعو إلى إطلاق سراح منجب
-
20:19
مراكش تفوض تدبير جمع النفايات لشركة "أرما"
-
19:24
سقوط من ورش بناء ينهي حياة أربعيني بتزنيت
-
18:25
تدخل أمني يفرق وقفة لأساتذة "التعاقد" بالناظور
-
17:58
إلغاء الامتحان الموحد المحلي للابتدائي والإعدادي
-
17:19
فيروس "كورونا" ينهي حياة عامل إقليم طانطان
-
16:52
طيران الإمارات تكشف النقاب عن "السياحة الممتازة"
-
16:20
مركز يطالب بضمان مشاركة انتخابية برلمانية قوية
-
15:13
قيمة تسوية الأملاك بالخارج تفوق 3 ملايير درهم
اامغرب ضاع كثيرا في وحدته ااترابية فهو تخلى عن صحراءه ااشرقية للجزاءر وسبتة ومليلية اامغرب يخاف سياسته ااخارجية فيها خوف