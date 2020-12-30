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‫تعليقات الزوار

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  • مهاجر من المانيا
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:14

    اامغرب ضاع كثيرا في وحدته ااترابية فهو تخلى عن صحراءه ااشرقية للجزاءر وسبتة ومليلية اامغرب يخاف سياسته ااخارجية فيها خوف

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