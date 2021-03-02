بدائل اقتصادية تنتظر متضررين من إغلاق "تاراخال‎"

كشفت سلطات عمالة المضيق الفنيدق عن الإجراءات الآنية والبدائل الاقتصادية التي همت الفئات الهشة والمتضررين من توقف أنشطة التهريب المعيشي جراء إغلاق معبر “تاراخال”، مع توفير فرص عمل بديلة ومؤقتة لمواكبة الظروف الاجتماعية للعمال المرخص لهم بسبتة المحتلة.

وقال مصدر مسؤول لهسبريس إنه تم خلق أزيد من 1200 منصب شغل للفئات الهشة بشركات بمدن طنجة وتطوان ومارتيل والإنعاش الوطني؛ وذلك في إطار المساعي الحثيثة الرامية إلى التجاوب مع مطالب سكان مدينة الفنيدق والنواحي، الذين تضرروا من تداعيات جائحة “كورونا”.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تروم توفير بديل معيشي وضمان كرامة السكان وتوفير ظروف العيش الكريم، مشيرا إلى إنشاء 5 وحدات صناعية بمدينة الفنيدق في الأشهر المقبلة تخص قطاع الألبسة والصناعة الغذائية.

وأوضح المصدر المسؤول أن الإجراءات تهم كذلك جلب استثمارات للقطاع الخاص تقدر بحوالي 260 مليون درهم ستمكن من خلق حوالي خمسة آلاف منصب شغل مرتقبة في الأمد القصير.

وبالموازاة مع ذلك، عملت السلطات على فتح باب التسجيل في وجه 180 شابا وشابة من حملة الشواهد قصد تكوينهم بجامعة عبد الملك السعدي، في أفق تمكينهم من اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتكوين.

وفي إطار البدائل الاقتصادية لشباب مدن الشمال، تعمل السلطات المحلية على استقبال ومواكبة أكثر من 60 شابا وشابة لدراسة وتمويل مشاريع تنموية بمدينة الفنيدق بميزانية تقدر بحوالي 60 مليون درهم، لتمويل أكثر من ألف مشروع صغير.