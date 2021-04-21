بدون تعليك: المغاربة والفرنسية

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‫تعليقات الزوار

7
  • بنيس
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:10

    بالصراحة يا أخي مبقينا فاهمين والو ، المغرب غني الحمد لله برجالاته ونسوانه العلماء والأدباء والمثقفين ، في الوقت اللي خصكم تجيبو ناس ومواضيع شيقة ومفيدة ، كتجيبو لينا بعض الناس اللي وخا يبقى يتكلم حداك النهار كامل ، لن يفيدك بشيء .

    16
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  • مغربي
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:16

    محتوى جميل وفي المستوى المطلوب

    14
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  • جمال Gouda هولندا
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:40

    تبارك الله على نعوم تشومسكي الورياغلي المغربي.

    3
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  • babangima
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:43

    اللغة الفرنسية لغة متخلفة… و غير قادرة على تطوير نفسها مع العلم مرت عليها قرون و قرون …
    مثلا : 80 تنطق quatre vingt اي اربعة عشرينات
    90 : quatre vingt et dix
    أي اربعة عشرينات و عشرة
    79: soixante dix neuf
    اي : ستون و عشرة و تسعة
    على هاد الحساب 30 وجب نطقها : vingt dix
    و 35 وجب نطقها : vingt et quinze
    ………
    إذا تمعنت في العدد 505 : cinq cent cinq أي سان سون سانك … حسب راسك لا تفهم الفرنسية و غمض عينيك و نطق 505 … غادي تظحك و تفهمش علاش هاد التبعكيك في تلك اللغة التي اعتبرها لغة متخلفة و لم تساير العصر …

    11
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  • ngadi
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:48

    المغاربة بزاف عليك ….الريادة للمغاربة في اي مجال …..

    -2
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  • الدارحة و الامازيغية
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 22:52

    جميعها ضد لغة المحتل في المغرب

    5
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  • خالد باجي
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 23:16

    السلام عليكم .رمضان مبارك للجميع. اكدت الاحصائيات. ان سبب تخلف المستعمرات الفرنسية هي اللغة و السياسات الفرنسية. إتجاه مستعمراتها. ولهاذا اصبح المغرب يميل إلى توطيد الشراكة مع الدول الإنجليزية مثل المملكة المتحدة وأمريكا رغم الصعوبات التي قد يواجهها مع فرنسا التي ألفت ان تعيش على خيراتنا وفرض لغة الإقتصاد علينا هي اللغة الفرنسية .فأنا لن اتعلم لغة فرضة علي في المدرسة .فمن حقي ان اختار لغة اجنبية 2 اين هي حقوق الإنسان التي تتبزح بها فرنسا تعلمت اللغة البرتغالية التي بنيت بها مستقبلي اشكرها كثيرا .
    فرص الشغل في فرنسا اصبحت نادرة في عصر الربوتات. فلهاذا تعلم اللغة الفرنسية هي مضيعة للوقت بالحجة والدليل.

    0
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