بركة يدعو إلى تجاوز "ضبابية المشهد السياسي" عبر إصلاحات جديدة

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن المغرب يتلمس نفسا ديمقراطيا جديدا في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال فتح ورش لإجراء إصلاحات سياسية جديدة، تعزيزا للمكتسبات المحققة على هذا المستوى.
وأوضح بركة، في كلمة له بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أن ورش الإصلاحات السياسية الجديدة، الذي انخرط فيه المغرب، يتجلى في تشجيع المشاركة السياسية والمواطنة، باستعادة الثقة في العملية الانتخابية والمؤسسات التمثيلية، وترسيخ الشفافية والنزاهة، وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الفرقاء السياسيين مدعوون إلى استثمار الإصلاحات، التي يُتطلع إلى أن تشمل القوانين الانتخابية، من أجل تأهيل الحقل السياسي، وإعادة الثقة والاعتبار إلى الفعل والفاعل السياسييْن، وتجاوز ما سماه “الغموض والضبابية في المشهد السياسي”.
وبينما بدأ العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية الثالثة من نوعها بعد إقرار دستور 2011، شدد بركة على أن هذه المحطة ينبغي إنجاحها “بمنظومة انتخابية عصرية تفرز حكومة سياسية جديدة يطبع أداءها التجانس والانسجام والنجاعة”، مشيرا إلى أن الحكومة التي ستنبثق عن صناديق الانتخابات التشريعية، المرتقب أن تجرى خلال السنة الجارية، ينبغي أن تتحلى برؤية مستقبلية، وأن تنخرط بشكل قوي في منطق التغيير الذي يطالب به المواطنون.
وأكد بركة أن هذا الخيار هو السبيل إلى “تجاوز عقم السياسات المتبعة والقطع مع ممارسات الماضي”، داعيا إلى أن تتسم الحكومة المقبلة “بالوضوح في المواقف، والانسجام في الأداء، والقدرة على التخطيط والاستباقية لتمكين بلادنا من تجاوز تحديات الجائحة، وربح رهانات مغرب ما بعد الأزمة”.
كما أكد الأمين العام لحزب “الميزان”، الموجود في المعارضة، أن الحكومة، التي ستسيّر شؤون البلاد بعد استحقاقات 2021، يجب أن تنكب على الانتقالات الضرورية والتحولات المنتظرة في السياسات العمومية، وأن تطلق جيلا جديدا من الإصلاحات والسياسات الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان جودة المرفق العام، وتوفير الحماية الاجتماعية والوقاية من المخاطر والأزمات.
هذا رجل محترم و مشهود له بالكفاءة و… و… و لكن تنقصه كاريزما الزعماء.
ضبابية المشهد السياسي هي من احدثت ازمة الفيضانات..
فيضانات في الطرقات وعلى جنبات الوديان…
نفس الخطابات والوعود تتكرر دون ان تحمر وجوههم وكان مايحدث شمالا او يمينا لا يهمهم بكثر ما يهم حب السلطة والتمكن من كراسي في مجالس الاستوزار والتقرب من السلطة…
نتمنا ان تغادر هاته الوجوه التي اصبحت تمثل روتينا سياسيا مملا .
السي بركة بغينا أفعال مشي لبلابلا, أتمنى كلماتك أن تكون خالية من النفاق, بولحيات ديكاج, الله تعالى جل جلاله بينكم على حقيقتكم, الله يرحم خوتنا المواطنين لي ماتوا جراء الفيضانات وكوفيد والبرد والثلج وقساوة الطقس, المهم بولحيا الله بينكم على حقيقتكم الله ياخد فيكم الحق, والله والوطن والملك وعاش سيدنا محمد السادس وعاش الشعب.
بلا استثناء كلكم دكاكين سياسية، كلامكم معسول و خشبي بامتياز، اقوالكم في واد و ما يكابده المواطن في واد تعيشون في ابراج عاجية مغزولون باراداتكم مع تواطئ المخزن. حقيقة على من صنوت في الاستحقاقات القادمة أوراق كل الاحزاب السياسية محترقة، المخزن روضكم الحل و الله اعلم المقاطعة او حكومة كفاءات حقيقية متخلقة و ذكية همها الأول و الاخير المواطن و الرقي بالبلد. امنيتي الأخيرة ان يحصل رقي في العمل السياسي!
* نصحيتي لك يا سي بركة : إن كان المشهد السياسي يبدو لك
ضبابياً أو مضبباً ، فخفف من السرعة لتجنب ما لا تحمد عقباه .
حتى تستبدل نظارتيك بإستشارة طبية . أو إبتعد عنه ، لأنه
من الأفضل ألا تراه .
في الدول الديمقراطية الحكومة تنتخب لخدمة شعوبها, أما في المغرب فالشعب هو الذي يخدم مصلحة الحكومة.