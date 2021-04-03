بلاغ مفبرك يروّج توقف الدراسة في المغرب

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إليها، بخصوص “توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من الاثنين 5 أبريل الجاري حتى إشعار آخر”.

وأوضح بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن”، مذكّرة بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، يضيف البيان، فإنها “تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، وفق صياغة الوثيقة.