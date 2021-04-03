بلاغ مفبرك يروّج توقف الدراسة في المغرب

بلاغ مفبرك يروّج توقف الدراسة في المغرب
صورة: هسبريس
السبت 3 أبريل 2021 - 23:12

ذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إليها، بخصوص “توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من الاثنين 5 أبريل الجاري حتى إشعار آخر”.

وأوضح بيان حقيقة، توصلت به هسبريس، أنه “تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن”، مذكّرة بأن “جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، يضيف البيان، فإنها “تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”، وفق صياغة الوثيقة.

أخبار زائفة بلاغ مفبرك توقيف الدراسة وزارة التربية الوطنية

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‫تعليقات الزوار

3
  • john retourne
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:28

    بما ان بلاغات وزارة التربية الوطنية تنشر في بوابتها الاليكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خاصتها فهذا ليس بلاغا مفبركا ولا بلاغا صحيحا ولا يجب متابعة صاحبه مادام لم يخترق موقع الوزارة وينشر فيه ذالك البلاغ، التلميذ او الطالب اذا تغيب عن الدراسة استنادا الى ذالك البلاغ المفبرك الذي لم ياخذه من مصدره الرسمي فيستحق الطرد من المؤسسة التعليمية التي ينتمي اليها، انتهى .

    -3
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  • سغيد
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:35

    ربما هو مسودة لما سياتي في الايام المقبلة عبر بلاغ رسمي سيقطع الشك باليقين فكل المؤشرات تؤكد دلك…

    1
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  • أستاذ التعليم الابتدائي
    السبت 3 أبريل 2021 - 23:44

    إذا تقرر توقيف الدراسة مؤقتا بسبب الموجة الجديدة للفيروس فينبغي استثناء العالم القروي.

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