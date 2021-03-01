بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ 72.2 مليار درهم

ضخ بنك المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 فبراير 2021 ما مجموعه 72.2 مليار درهم، منها 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.4 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1.5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 30.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 فبراير (تاريخ الاستحقاق 25 فبراير).