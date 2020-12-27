بنك المغرب يمنح تسبيقات بـ38,5 مليارات درهم

كشف بنك المغرب أنه ضخّ، خلال الفترة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري، ما مجموعه 82,9 مليارات درهم؛ منها 38,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، بناء على طلب عروض.

وأورد البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه ضحّ 15,3 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجّل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 5,6 مليارات درهم؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 24 دجنبر).