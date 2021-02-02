بوحدوز يخوض تجربة جديدة في القسم الثالث للدوري الألماني

عزز نادي دويسبورغ المنتمي إلى القسم الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي عزيز بوحدوز، في صفقة انتقال حر إلى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن الفريق الألماني عن ضم المهاجم المغربي بعد نهاية تجربته الاحترافية مع فريق ساندهاوزن (القسم الثاني بألمانيا)، ويراهن عليه لتقوية الخط الأمامي للمجموعة.

وقال إيفو جريليك، المدير الرياضي لدويسبورغ: “عزيز مهاجم متمرس سيساعد خططنا الهجومية بقوة. بمهاراته يمكنه أن يربط المدافعين ويبرز صفاتنا الهجومية الجديدة”.

من جانبه، عبر مهاجم الأسود البالغ من العمر 33 سنة، الذي يرتدي الرقم 39، عن بالغ سعادته بعد إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد، قائلا: “اللعب في مثل هذا النادي التقليدي يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، أنا أيضا متحمس وأتطلع إلى مساعدة الفريق للهروب من وضعيته الحالية وعدم الهبوط”.

ويتمتع المهاجم المغربي على الأقل بخبرة في الملاعب الألمانية بعدما لعب 186 مباراة في دوري الدرجة الثانية وعشر مباريات في كأس الاتحاد الألماني و36 مباراة في الدرجة الثالثة مع الحمر الوحشية. في ساندهاوزن تم اشراكه 14 مرة هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

ويحتل دويسبورغ المركز قبل الأخير في جدول الترتيب بعد مرور 21 جولة، حقق الفوز خلالها في خمس مباريات بينما تعرض للهزيمة في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات. سجل هجومه 27 هدفا، بينما استقبلت شباكه 38 هدفا.