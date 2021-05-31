بورصة الدار البيضاء تتأثر بتراجع مؤشرات قطاعية

بورصة الدار البيضاء تتأثر بتراجع مؤشرات قطاعية
صورة: أرشيف
الإثنين 31 ماي 2021 - 04:43

أفادت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في ما يخص نشاط البورصة، بأن مؤشر “مازي” تراجع بـ0.7 في المائة، ليستقر أداؤه منذ بداية السنة في 7.3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى بالأساس إلى تراجع المؤشرات القطاعية لـ “المعادن” بـ 7.2 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بـ 2.4 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “العقار” و”التوزيع” زيادة بنسبة 15 و1,3 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2.9 مليار درهم مقابل 664,6 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 129.7 مليون درهم مقابل 221.5 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

الحجم الإجمالي للمبادلات بنك المغرب بورصة الدار اليبضاء مؤشر مازي

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