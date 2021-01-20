تأخر تفعيل مقررات الانتقال يغضب أطرا طبية

لا يزال عدد من الأطر الطبية على المستوى الوطني ينتظرون تفعيل مقررات انتقالهم المخولة لهم في إطار الحركات الانتقالية بأصنافها “الاعتيادية” و”الالتحاق بالزوج” و”المناطق النائية”، حيث وصلت مدة الانتظار، في بعض الحالات، إلى أزيد من سنتين بحجة عدم توفر الطبيب المعوض.

وسبق لوزير الصحة أن أصدر دورية أواخر غشت الماضي، يحث من خلالها المسؤولين الجهويين والإقليميين على ضرورة تمكين المستفيدين من الانتقالات غير المفعلة من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، غير أن مضامين هذه الدورية لم تجد طريقها إلى التفعيل النهائي، رغم توفر إمكانية التعويض بالأطباء الجدد المعنيين بصفة مؤقتة بمختلف المندوبيات.

وطالب المتضررون من عدم تفعيل مقررات الانتقال، عبر مراسلات وبيانات نقابية، أولها في شهر نونبر من السنة الماضية، بضرورة تمكين الأطباء الجدد المعوضين من توقيع محاضر التوقف عن العمل في المناصب المؤقتة والالتحاق بمقرات عملهم النهائية، مما يتيح لباقي الأطباء الالتحاق بمقرات انتقالهم وحل عدد من المشاكل المهنية والاجتماعية.

وراسلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في وقت سابق، وزير الصحة، من أجل المطالبة بـ”التحريك المستعجل لآلية الحركة الانتقالية، سواء المعطلة أو المتأخرة، لتفادي تعميق الجراح المزمنة للموارد البشرية، وللتخفيف من معاناة الأطقم الطبية”، مشيرة إلى أنها “لا ترى مجالا لأي تأجيل آخر فوق التأجيلات التي أنتجت عدم انتقال المنتقلين”.

وأشار المتضررون إلى ضرورة التأسي بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي راسلت المندوبين الإقليميين بالجهة، من أجل حث الأطباء المعينين بصفة مؤقتة بالمصالح التابعة لها على الالتحاق بمقرات عملهم النهائية في أجل أقصاه 15 يناير الجاري، تحت طائلة مباشرة المساطر الإدارية الجاري بها العمل.