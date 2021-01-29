"ترانسبرانسي المغرب" تستنكر منع ندوتين بالرباط

أكدت ترانسبرانسي المغرب أنها تفاجأت بمنع تنظیم ورشة یوم الخمیس 21 ینایر 2021 بعد انطلاقها بفندق بالرباط، والتي كانت مخصصة لموضوع ترشید نفقات المیزانیة العامة وتدبیر الشأن العام.

وأوردت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه قد تم اتخاذ جمیع التدابیر الاحترازیة والوقائیة التي تفرضها تطورات حالة الطوارئ الصحیة بالبلاد، كاشفة أنها راسلت سلطات الولایة للاستفسار عن أسباب هذا المنع إلا أنها لم تتوصل لحد الآن بأي جواب سوى منع ندوة ثانیة في نفس الفندق كانت مبرمجة لیوم الخمیس 28 ینایر من نفس الشهر التي كانت ستخصص لتقدیم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020.

وعبرت ترانسبرنسي المغرب عن استنكارها وقلقها الشدید من المنع الذي طال الندوتین في ظرف أسبوع واحد، متسائلة عن “دواعي استمرار الشطط في استعمال السلطة، الذي یصادر حق الجمعیة في الاجتماع والتنظیم والمخالف للمواثیق والمعاهدات الدولیة ذات الصلة التي صادق علیها المغرب، ودستور یولیوز 2011 ولقوانین الحریات العامة ببلادنا”.