"ترانسبرانسي المغرب" تستنكر منع ندوتين بالرباط

"ترانسبرانسي المغرب" تستنكر منع ندوتين بالرباط
صورة: أرشيف
السبت 30 يناير 2021 - 00:26

أكدت ترانسبرانسي المغرب أنها تفاجأت بمنع تنظیم ورشة یوم الخمیس 21 ینایر 2021 بعد انطلاقها بفندق بالرباط، والتي كانت مخصصة لموضوع ترشید نفقات المیزانیة العامة وتدبیر الشأن العام.

وأوردت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه قد تم اتخاذ جمیع التدابیر الاحترازیة والوقائیة التي تفرضها تطورات حالة الطوارئ الصحیة بالبلاد، كاشفة أنها راسلت سلطات الولایة للاستفسار عن أسباب هذا المنع إلا أنها لم تتوصل لحد الآن بأي جواب سوى منع ندوة ثانیة في نفس الفندق كانت مبرمجة لیوم الخمیس 28 ینایر من نفس الشهر التي كانت ستخصص لتقدیم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020.

وعبرت ترانسبرنسي المغرب عن استنكارها وقلقها الشدید من المنع الذي طال الندوتین في ظرف أسبوع واحد، متسائلة عن “دواعي استمرار الشطط في استعمال السلطة، الذي یصادر حق الجمعیة في الاجتماع والتنظیم والمخالف للمواثیق والمعاهدات الدولیة ذات الصلة التي صادق علیها المغرب، ودستور یولیوز 2011 ولقوانین الحریات العامة ببلادنا”.

الرباط السفارة الإسبانية بالرباط السلطات ترانسبرانسي المغرب منع

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‫تعليقات الزوار

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  • واك واك آعباد الله
    السبت 30 يناير 2021 - 00:41

    * لأول مرة أقول أن من منعوها ، هم على حق ، لأن ترشيد
    النفقات أصبحت أسطوانة مشروخة ، بل كان يجب محاكمتهم
    محاكمة عادلة ، و دون أي تغطية إعلامية . إننا لا نريد
    سماع صوتهم أو الحديث عنهم . لأننا سئمنا من هذه الشعارات
    منذ فجر الإستقلال . ما دام الأمر كذلك لما يشوشوا عنا.
    * فليغيروا خطابهم ـ قد يجدوا من ينصت إليهم ـ فليتحدثوا
    عن تـــــــشـــــــريـــــد النفقات . واك واك آعباد الله .

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