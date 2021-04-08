تزويد قاعات تعليمية بأجهزة رقمية في سوس

بلغ الغلاف المالي المرصود لتزويد 77 قاعة متعددة الوسائط، تتوزع على مختلف المؤسسات التعليمية بعمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة، ما مجموعه 8 ملايين درهم.

وسيتم رصد هذا المبلغ في إطار اتفاقية شراكة بين كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة التي ستساهم بـ5 ملايين درهم، وبين مجلس جهة سوس ماسة الذي سيساهم بمبلغ مالي تصل قيمته إلى 3 ملايين درهم.

وستتكفل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بموجب الاتفاقية، بتجهيز 50 قاعة بأجهزة معلوماتية؛ بينما سيتولى مجلس جهة سوس ماسة تمويل التجهيزات المعلوماتية الخاصة بالـ27 قاعة المتبقية.

وتتوزع القاعات متعددة الوسائط، التي سيتم بتزويدها بهذه الأجهزة المعلوماتية، على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في عمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول، وأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها وطاطا.

يذكر أن مجلس جهة سوس ماسة صادق، خلال انعقاد دورته العادية برسم شهر مارس 2021، على اتفاقية الشراكة التي تخص هذا الشأن.