تسبيقات من بنك المغرب بـ26,8 ملايير درهم

ضخ بنك المغرب ما مجموعه 72 مليار درهم، منها 26.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، سجل البنك المركزي في مذكرة مؤشراته الأسبوعية أن حجم التداول اليومي بلغ 3.1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال الفترة ما بين 18 و24 مارس الجاري عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه تم ضخ مبلغ 28.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 مارس (تاريخ الاستحقاق 25 مارس).