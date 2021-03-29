تسبيقات من بنك المغرب بـ26,8 ملايير درهم

تسبيقات من بنك المغرب بـ26,8 ملايير درهم
صورة: أرشيف
الإثنين 29 مارس 2021 - 04:48

ضخ بنك المغرب ما مجموعه 72 مليار درهم، منها 26.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، و1.6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، سجل البنك المركزي في مذكرة مؤشراته الأسبوعية أن حجم التداول اليومي بلغ 3.1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال الفترة ما بين 18 و24 مارس الجاري عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه تم ضخ مبلغ 28.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 24 مارس (تاريخ الاستحقاق 25 مارس).

المؤشرات الأسبوعية بنك المغرب تسبيقات حجم التداول اليومي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاجات جماهير الرجاء
الأحد 28 مارس 2021 - 19:24 26

احتجاجات جماهير الرجاء

صوت وصورة
قطاع الجلد في المغرب
الأحد 28 مارس 2021 - 11:44 6

قطاع الجلد في المغرب

صوت وصورة
ركود الأواني الفضية
الأحد 28 مارس 2021 - 10:23 8

ركود الأواني الفضية

صوت وصورة
قافلة "حنا قادّات"
الأحد 28 مارس 2021 - 01:28 2

قافلة "حنا قادّات"

صوت وصورة
منع مسيرة طلبة التمريض
السبت 27 مارس 2021 - 18:57 16

منع مسيرة طلبة التمريض

صوت وصورة
بطل سباق الكراسي المتحركة
السبت 27 مارس 2021 - 11:30 1

بطل سباق الكراسي المتحركة