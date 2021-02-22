تعاونية نسائية تروم حماية صناعة الزربية التقليدية

يعيش النسيج التعاوني بإقليم تزنيت خلال الآونة الأخيرة على وقع دينامية ملحوظة أسفرت عن ميلاد العديد من التعاونيات النسوية الفاعلة في مجالات وقطاعات اقتصادية متنوعة، متحدية بذلك جملة من الإكراهات المختلفة.

وتعتبر “تالوبانت الحر الحرفية” واحدة من بين التنظيمات التعاونية النشطة بالمدينة القديمة لتزنيت، التي اختارت التميز عن مثيلاتها بالعمل في مجال الصناعة اليدوية للزرابي بفضل التجربة التي راكمتها المشاركات فيها لسنين طويلة.

كلثوم الصوابي، رئيسة التعاونية، قالت إنها إلى جانب مجموعة من النسوة اخترن سنة 2018 تأسيس إطار تعاوني بحي بوييغد بتزنيت قصد تنظيم عملهن في قطاع الصناعة اليدوية للزرابي وتسويقها، حفاظا على هذا الموروث الثقافي الذي ورثنه عن الجدات وعملن على مزاولته لسنوات طويلة خارج نسق منظم.

وأوضحت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغرض من إنشاء تعاونية تالوبانت الحر هو حماية صناعة الزربية التقليدية من الاندثار أمام زحف المكننة والإنتاج الآلي، إلى جانب الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي التضامني لما أضحى يتسم به في إقليم بتزنيت من قوة وتنظيم على جميع الأصعدة، وبالتالي كسب دخل مادي للمتعاونات يحسن من ظروفهن المعيشية.

وأوردت المسؤولة عن التعاونية أن المنخرطات يعتمدن في عملية الصنع على مواد أولية خالصة من الصوف الطبيعي والقطني ومنسج تقليدي مصنوع من الخشب والقصب، الشيء الذي يساعد إلى حد كبير في ضمان جودة عالية للمنتوجات وجلب زبائن يقدرون القيمة التراثية للزربية التقليدية.

“وبخصوص قنوات التسويق، نقتصر على معارض الصناعة التقليدية المنظمة إقليميا وجهويا، غير أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة كورونا أضعفت خدماتنا في التعاونية إنتاجيا وتسويقيا، وهو ما نأمل الخروج منه حاليا بعد الانفراج المسجل على المستوى الوطني”، تضيف الصوابي.

وأشارت كلثوم إلى أن انخراط تعاونية تالوبانت الحر في الشبكة الإقليمية للاقتصاد التضامني الاجتماعي، كان له فضل كبير في تطور عمل التعاونية، خصوصا وأن الشبكة واكبتها منذ التأسيس وساهمت في تطورها رغم التحديات التي تواجهها، خاصة المتعلقة بقلة الموارد الأولية وضعف التسويق وعدم التوفر على مقر رسمي ومناسب لتوسيع أنشطتها.

وطالبت رئيسة التعاونية، في ختام حديثها لهسبريس، بالتفاتة من غرفة الصناعة التقليدية والجهات المختصة قصد توفير الدعم اللازم للتغلب على الإكراهات ومواصلة المسير إلى غاية ضمان مكانة مهمة على الصعيد الوطني تؤهل المنخرطات من تحسين موارد عيشهن أسوة بعدد من الهيئات النشطة في هذا المجال.

وحول الموضوع، قال العربي عروب، رئيس الشبكة الإقليمية للاقتصاد التضامني الاجتماعي بتزنيت، إن هذه الأخيرة تواكب تعاونية تالوبانت الحر في مجموعة من التدابير والخدمات التنظيمية، وعلى مستوى الجاهزية القانونية والتتبع الإداري بخصوص علاقتها مع بقية الشركاء، وكذا التنظيم الداخلي والإنتاجي والتواصلي.

وأضاف: “ساهمنا في مواكبة التعاونية منذ التأسيس وإخراجها للوجود بحكم أنها تأسست بعد تنسيق وتواصل مع الشبكة بخصوص إعداد الملف والتحضير للفكرة والوقوف على سبل التميز والنجاح في الساحة، وقمنا بتوجيه المنخرطات من أجل الإبداع الذي يتناسب مع العمر والتجربة تفاديا لخلق مشاريع مستنسخة”.

وأردف عروب أن هذه التعاونية رغم حداثة تواجدها في الساحة إلا أنها تمكنت من تطوير اشتغالها بالاعتماد على الأقدمية والتجربة والخبرة للمتعاونات، خاصة وأن منهن من قضين 40 سنة من التجربة في الصناعة اليدوية للزربية التقليدية.

وأكد المتحدث أنه لولا تداعيات جائحة كورونا لكانت تعاونية تالوبانت الحر أحسن مما هي عليه اليوم، خصوصا وأنها كانت تسير في مسار جد مهم يتميز بإشعاع تسويقي وتواجد وسط النسيج التعاوني بانضباط واحترام لقيم العمل الاجتماعي التضامني.

وخلص العربي عروب إلى أن العمل “التعاوني بإقليم تزنيت عرف طفرة وثورة اقتصادية وإشعاعية ومبادراتية وإبداعية تتمثل في مجموعة من الأفكار والمشاريع المتميزة التي تتناغم وبرامج مجموعة من المصالح الخارجية والقطاعات الوزارية، وعلى رأسها الصناعة والفلاحية والصيد البحري”.

وأردف أن “الاقتصاد الاجتماعي التضامني بتزنيت سجل طيلة السنوات الفارطة حضورا جيدا على المستويين الجهوي والوطني عبر مشاركاته المتنوعة والفعالة داخل وخارج أرض الوطن، مستعينا في ذلك بإبرام شراكات عدة مع الوزارات الوصية والمجالس المنتخبة”.