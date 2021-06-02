تفكيك شبكة تهريب دولي للمخدرات بالفنيدق

أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ثمانية أشخاص، من بينهم سيدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأنه تم إجهاض هذه العملية بالشريط الساحلي لمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عمليات البحث عن حجز 14 رزمة من مخدر الشيرا بشاطئ المدينة، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من العثور على 16 رزمة إضافية كانت مخبأة بداخل سيارة خفيفة، يبلغ وزنها الإجمالي طنا.

الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نقل وتهريب المخدرات، كما تم ضبط سيدة يشتبه في تورطها في توفير مسكن لإخفاء المخدرات المحجوزة وإيواء المشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 31 و50 سنة، للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.