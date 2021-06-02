حبل ينهي حياة تلميذة في ضواحي شفشاون

أقدمت تلميذة بدوار بوليدة في جماعة المنصورة بني احمد، إقليم شفشاون، على وضع حد لحياتها شنقا، وفق ما أوردته مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهالكة التي تبلغ من العمر حوالي 17 سنة وكانت تتابع دراستها بثانوية سجلماسة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة.

وقد حلت بمكان الحادث عناصر من الدرك الملكي مرفقة بالسلطة المحلية، وجرى فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.