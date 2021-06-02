حبل ينهي حياة تلميذة في ضواحي شفشاون

أقدمت تلميذة بدوار بوليدة في جماعة المنصورة بني احمد، إقليم شفشاون، على وضع حد لحياتها شنقا، وفق ما أوردته مصادر محلية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهالكة التي تبلغ من العمر حوالي 17 سنة وكانت تتابع دراستها بثانوية سجلماسة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل في ظروف غامضة.
وقد حلت بمكان الحادث عناصر من الدرك الملكي مرفقة بالسلطة المحلية، وجرى فتح تحقيق في أسباب وملابسات الواقعة، ونقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
أطفال يساقون إلى سبتة من طرف الحكام “للضغط” على إسبانيا،أطفال ينامون في الشوارع،أطفال يشتغلون ،أطفال ينتحرون
من علامات الساعة ان يكثر الإنتحار وقتل الأنفس بغير موجب حق..اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة…اللي مقادش علر رعاية أبناءه ومسؤولياته إتجاههم …فلا حاجة له بزواج وخلفة ليشيع في الأمة التخلف والإنحراف..الأسرة نواة المجتمع….أفضل انا أبقى عازبا على ان أساهم في تفشي الظواهر المخزية في المجتمع…
الشاون، سطات، برشيد اصبحوا عواصم للانتحار
ينبغي تزويد الشباب بتقنيات في علم النفس تمكنهم من تفادي منعطف الرغبة في الانتحار بكل يسر. أما أنك غي تجي و تنصح لواحد بتجنب الانتحار و تخيفه بكذا وكذا، راه مازال ما سمعنا بشي واحد وكلات معاه هاد الطريقة، ما عدا إذا كان أصلا ما زال ماوصل لنقطة اللاعودة.
لا حول ولا قوة الا بالله قلوبنا طابو بكثرة المصائب اللي تانسمعو يوميا اش واقع فالبلاد الله يرزقنا حسن الخاتمة يارب