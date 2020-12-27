تونس ترافق أشبال الأطلس إلى كأس إفريقيا للشبان

ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عاما تأهله إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تحتضنها موريتانيا في 2021، عقب فوزه اليوم الأحد على منتخب ليبيا بهدف نظيف.

ويدين المنتخب التونسي، الذي يدربه ماهر الكنزاري، بفوزه الصعب الى مهاجمه شهاب العبيدي؛ لاعب النادي الإفريقي.

وسجل العبيدي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 85 ليمنح “نسور قرطاج” بطاقة التأهل للنهائيات، حيث كانت تونس تحتاج الى نتيجة الفوز من أجل التأهل؛ في حين كان يكفي ليبيا التعادل.

واستضافت تونس بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا “موريتانيا 2021″، حيث ضمت أيضا منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا؛ فيما انسحب منتخب مصر بعد الكشف عن عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف بعثته.

جدير بالذكر أن منتخب تونس الصدارة مع المنتخب الوطني المغربي برصيد خمس نقاط، ليصعدا سويا إلى نهائيات كأس إفريقيا، بعدما حقق كل منهما انتصارا وحيدا وتعادلين، وأحرز كلاهما هدفين وسكن شباكهما هدف واحد.