ثلاثة قتلى و8 جرحى في حادثة سير قرب تيسة

ثلاثة قتلى و8 جرحى في حادثة سير قرب تيسة
صورة: مواقع التواصل الإجتماعي
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:11

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم 5 في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء ضواحي مدينة تيسة بإقليم تاونات، إذ اصطدمت سيارة خفيفة، كانت تقل الضحايا، بشاحنة من الحجم الكبير.

ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس فإن هذه الحادثة وقعت على الطريق الجهوية الرابطة بين إقليمي تاونات وتازة، وتحديدا بالمقطع الطرقي التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي امحمد بلحسن بإقليم تاونات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قتلى هاته الحادثة هم أب وطفلته البالغة من العمر أقل من عامين وطفله الذي لم يتجاوز سنه 5 سنوات.

هذا، وبينما تم توجيه جثث الهالكين صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس من أجل مباشرة الإجراءات الطبية الضرورية، مع إحالة الجرحى على مستشفى الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، قامت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لتيسة بإنجاز محضر معاينة حول هذه الحادثة.

إقليم تاونات حادثة سير قتلى مستشفى الغساني

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‫تعليقات الزوار

4
  • آية دعاء
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:15

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ياربي تصبر أهاليهم ماساهلاش أن الإنسان يفقد 3 الأشخاص فرمشة عين، الله يرحمهم ويصبر أهاليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون

    9
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  • anass
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:16

    لا حول و لا قوة الا بالله الله يرحمهم و يصبر الام ديالهم مسكينة

    9
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  • amal
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:18

    رحمااات الله عليهم. الله يصبر عائلتهم والله يشافي الجرحى. بقيتو فيا بزاف ولكن غادي ندعي ليكم بالرحمة والجنة مع وليداتك إن شاء الله

    10
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  • ali
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 22:19

    لا حول ولا قوة الا بالله. لروح الضحايا الرحمة والمغفرة، وللجرحى الشفاء العاجل. التهور في السياقة يالطيف.

    7
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