ثلاثة قتلى و8 جرحى في حادثة سير قرب تيسة

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم 5 في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت مساء اليوم الثلاثاء ضواحي مدينة تيسة بإقليم تاونات، إذ اصطدمت سيارة خفيفة، كانت تقل الضحايا، بشاحنة من الحجم الكبير.

ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس فإن هذه الحادثة وقعت على الطريق الجهوية الرابطة بين إقليمي تاونات وتازة، وتحديدا بالمقطع الطرقي التابع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي امحمد بلحسن بإقليم تاونات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قتلى هاته الحادثة هم أب وطفلته البالغة من العمر أقل من عامين وطفله الذي لم يتجاوز سنه 5 سنوات.

هذا، وبينما تم توجيه جثث الهالكين صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس من أجل مباشرة الإجراءات الطبية الضرورية، مع إحالة الجرحى على مستشفى الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، قامت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لتيسة بإنجاز محضر معاينة حول هذه الحادثة.