جائحة كورونا.. دروس مستفادة

تعد جائحة فيروس كورونا أخطر أزمة صحية عالمية في عصرنا، وأكبر تحدّ واجهناه منذ الحرب العالمية الثانية. منذ ظهوره في الصين أواخر 2019، انتشر الفيروس في كل القارات.

وصلنا، إلى حد كتابة هذه السطور، إلى المرحلة المأساوية المتمثلة في وفاة أكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص، وتعاني البشرية من عبء خسارة يكاد لا يطاق. يجب أن نعمل جميعًا لمنع انتشار هذا الفيروس.

لكن الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، حيث خلف أضرارا اجتماعية واقتصادية وسياسية مدمرة ستترك آثارا عميقة وطويلة الأمد.

يفقد الناس كل يوم وظائفهم ودخلهم، دون أية وسيلة لمعرفة متى ستعود الحياة إلى طبيعتها. الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، مثل المغرب، لديها فنادق فارغة وشواطئ مهجورة. تقدر منظمة العمل الدولية أن 400 مليون وظيفة يمكن أن تُفقد، ويتوقع البنك الدولي انخفاضًا قدره 110 مليارات دولار في التحويلات هذا العام؛ مما قد يعني أن 800 مليون شخص لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبالنظر إلى ما بعد التعافي، ينبغي تقوية وتحسين الحوكمة، والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الأخضر، والتدبير الرقمي. في مجال الصحة العامة، ينبغي تجويد النظام الصحي والبنية التحتية. في ميدان التعليم، يجب مضاعفة الجهود لتعميم التعليم مع زيادة الاستثمار في التكوين والبحث العلمي.

بدأ نجاح لقاح كورونا يبعث التفاؤل في الأوسط العالمية، ويعيد الأمل إلى البشرية.

اليوم، يجب أن نفكر أيضًا في طرق لمنع تكرار جائحة مماثلة مستقبلا وإيجاد طرق لمنع وإدارة مثل هذه الأزمات بشكل أفضل، والتأكد من أننا استفدنا بالكامل مما سنتعلمه من الأزمة الحالية.

في هذا الإطار، كتبتُ هذه القصيدة متمنيا لنا جميعا سنة جديدة سعيدة خالية من الأوبئة والفتن.

ضوء

استيقظت مرة أخرى

أرتدي كمامتي

انا ذاهب إلى وسط المدينة.

الشارع يحتشد في المدينة

الأطفال ذوو البطون المسطحة،

الشباب يتجولون مع الدردشة

بصوت عالٍ

يجري الأطفال بضوضاء عالٍ

وجوههم واضحة

وعيونهم فرحة

يتجول المتسولون هنا وهناك

أسمع التعليقات والتخمينات هنا وهناك

الأوامر والأوامر المضادة.

يا له من ضوء!

ولد القمر الجديد

نوره الفريد يغطيني

نوره الساطع ينير سبيلي.

ولما وجدت الحشد

لم أعد باردًا على الإطلاق

لا أشعر بالمزيد من القلق

أنا لست خائفا بعد الآن.

سينجح العالم بعد الآن.

اللعنة على هذا الأبله كورونا

تهب الرياح من الشرق

قيل لي إنه أتى من الشرق

يمطر من جميع الجهات

وخاصة من السماء.

السماء أرحم من الأرض.

كل شيء ورائي الآن

خلف جفني المغلق

تسعى للخلود إلى النوم.

لقد عدت إلى المنزل

بعد أربعة شهور من الحبس.

أحن إلى الأسرة: طاجين، حلويات

مسابح، مطاعم، نزهات،

وكل هذا تحت شمس الصيف الجميلة.

الآن علينا بتمارين الرياضة المفيدة

والاستمتاع بالأماكن الخارجية الفريدة.

في انتظار فتح الحدود التي ستجمعنا.

لن تعود الأوضاع كما كانت عندنا.

لكن سنلتقي مرة أخرى

يوما ما سنلتقي

يوما ما سنلتقي

أنت تعرف القاعدة يا تقي

لا شيءَ يُفقد ولا شيءَ يُخلق. كلُّ شيءٍ يتحوَّل

المستقبل

هل سيكون ما بعد كورونا أفضل؟

التضامن مع بعضنا البعض

الأغنياء يساعدون الفقراء

وهو من خصال أهل كربلاء

كما يقترحه حكماؤنا والعلماء.

هذه ظروف مسخرة

قبلوا بعضكم البعض بدون خلفية

انتهى سوء الحظ، انتهى الوباء

انتهى الحزن والرثاء

نرحب بالحرية

يتجول الناس بكل حرية،

بدون خوف أو وسواس

يسافرون، يجتمعون من جديد

بشرت صفارات الإنذار بالتجديد

سر أو أسبح

لا تتوقف

طوبى لمن في الدرب يسير.

سيعينك الخالق القدير.