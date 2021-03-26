جائزة تميز المرأة المغربية

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‫تعليقات الزوار

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  • الحقيقة
    الجمعة 26 مارس 2021 - 14:03

    في قناعتي، إذا كان عدد النساء في بلدنا الحبيب هو 10 ملايين، فإن عدد جوائز التميز لهن هو 10ملايين جائزة.
    ولو بيدي ولو بالإمكان لخصصت لكل امرأة ربة بيت منحة سنوية لا تقل عن 20000 درهم تمنح لها كل سنة.

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