جامعيون يدعون إلى وضع تصور جديد بشأن سياسة المغرب إزاء إسبانيا

بينما تستمر تفاعلات التوتر في العلاقة بين المغرب وإسبانيا، التي أججها استقبال هذه الأخيرة إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو، دعا أساتذة جامعيون إلى وقفة تأمل من أجل بناء تصوُّر جديد للسياسة الخارجية للمملكة، يراعي المتغيرات التي حصلت في المغرب والمنطقة.
واعتبر عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، في ندوة نظمتها الجمعية حول “العلاقات المغربية الإسبانية أي أفق؟”، أن الأزمة الحالية القائمة بين المغرب وإسبانيا تقتضي التوقف عند مسبباتها البنيوية، والسيناريوهات المحتملة لتجاوزها، ووضع تصور جديد للعلاقة الثنائية بين البلدين، يأخذ بعين الاعتبار صعود المغرب كقوة إقليمية وكذلك التغيرات الحاصلة في المنطقة وفي العالم.
من جهته قال ميلود لوكيلي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إنّ الأزمة بين المغرب وإسبانيا “توجب علينا أن نقف وقفة تأمل من أجل وضع النقاط على الحروف لتحديد نوعية العلاقة التي نريد إقامتها مع إسبانيا”، مشيرا إلى أن للمغرب دبلوماسية تستمد مبادئها وقيَمها من التشبث بحسن الجوار والشرعية الدولية والقانون الدولي.
ومهّد زكرياء أبو الذهب، أستاذ بكلية الحقوق أكدال، لتفسير أسباب الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا باستحضار الجانب التاريخي في علاقات الجارة للشمالية للمملكة سواء مع المغرب أو مع محيطها الإقليمي، مؤكدا على ضرورة “استحضار جميع العناصر، ومنها التاريخ، لكي نبني تصورا واضحا، وعدم التوقف فقط عند المستجدات التي أدت إلى نشوب الأزمة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن النخبة السياسية التي تدير الحكم في إسبانيا الآن لم تستوعب كثيرا التراكم التاريخي في العلاقات المغربية الإسبانية، بسبب ضعف التجربة والحنكة السياسية، مبرزا أن “البلدين تجمعهما علاقات مترابطة ومتشابكة، وعليهما أن يتعايشا ويتفاديا كل تصعيد يمكن أن يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه”.
في المقابل يرى زكرياء أبو الذهب أن المقاربة التي اعتمدها المغرب في رده على استقبال إسبانيا لزعيم ميليشيات البوليساريو لم تكن موفقة في ما يتعلق بالسماح للمهاجرين بالنزوح نحو سبتة المحتلة، معتبرا أن “هذا ينسف ما حققه البلد من منجزات على المستوى الجيو-سياسي وفي مجال الهجرة”.
وانتقد المشاركون في ندوة “العلاقات المغربية الإسبانية أي أفق” الموقف المزدوج لإسبانيا من قضية الوحدة الترابية للمغرب، إذ قال عبد الحميد بنخطاب إن مدريد تصرح في العلن بأنها مع الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، لكنها في السر تدعم طرح البوليساريو والجزائر.
واستغرب المتحدث ذاته تأكيد وزارة الخارجية الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني أن إسبانيا هي الممول الأول لمخيمات تندوف، متسائلا: “كيف لدولة تدعي أنها تمارس الحياد في نزاع الصحراء أن تقوم، في الوقت نفسه، بتدعيم جبهة البوليساريو ماليا وسياسيا؟”.
مقاطعة كل ما هو اسباني ومنع أساطيل الصيد الاسبانية من السواحل المغربية وفتح الباب أمام الأساطيل البريطانية
اتفاقية الصيد البحري كافية وتعويضها باتفاقية تركية اوروسية .
الاسبان كيدخلو فلوس صحيحة من الحوت
هذا درس قاسي لنا كمغاربة، بحيث ولو دولة عربية ‘شقيقة’ قامت بدعمنا أمام الغول الأوربي… فاين لبنان التي حصلت على اساطيل من المساعدات في طائرات مدنية واخرى شحن عسكرية ومستشفى ميداني بكل الاختصاصات؟ شانها شان فلسطين التي خرجنا قبل اسابيع نندد لحالها؟ ماذا عن قطر والتي كاد المغرب ان يعصف بعلاقاته الاستراتيجية مع الإمارات والسعودية؟؟؟ اما بلدان المخرب العربي فلا حديث ولا حرج…
بعد الإستفزاز الإسباني نطلب من جلالة الملك المفدى محمد السادس ان يعطي انطلاقة مسيرة خضراء لتحرير سبتة ومليلية نحن المغاربة قاطبة وراء جلالتكم . الله الوطن الملك.
أولا يجب إرجاع المغاربة الذين يعيشون في إسبانيا حتى تتعلم إسبانيا أن تحدي دولة قوية كالمغرب خطر على إسبانيا
بلا ما نضحكو على راسنا، عندك اقتصاد قوي تحترم ما عندكش راه سوقك خاوي، الإقتصاد القوي كيجي بالتعليم بالثقافة بالاحترام بالأخلاق بالصناعة بالتجارة بالفلاحة،…. شعب كيبغي بلادو و باغيها تزيد القدام.
مازلنا نرى الاخبار بالإسبانية
مازلنا نشاهد كرة السلة الإسبانية
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على المغرب نهج سياسة المعاملة بالمثل وفرض شروطه والكف عن سياسة الخنوع والتبعية
أي شخص ينتقد أو يعارض العلاقات مع دولة إسرائيل فهو من بوليزاريو الدخل ومن الأرهابيين أو من تجار القضية الفلسطينية .. يجب سحب الجنسية المغربية منه حالا. المغرب له أعداء يريدون تقسيمه: الجزائر، موريتانيا، إسبانيا، إيران، ألمانيا، روسيا، حتى فرنسا .. بل حتى مشايخ الشرق الأوسط . و نتذكر ما حصل عندما إنسحب المغرب من حرب اليمن و ما قامت به السعودية و الأمارات في مساندة البوليزاريو. .. الأصدقاء الوحيدين هم اليهود المغاربة في دولة إسرائيل وأمريكا
إنتباه
تعاليق الجزائريين والبوليزاريو والأسلاميين تدخل باسماء مغاربة حتى يدربون مصالح المغرب لانهم يعرفون بدون إسرائيل وأمريكا حرب الصحراء خاسرة
يجب طرد جميع الإسبان بالمغرب بعد التأكد من اخدهم الجرعة الثانية من اللقاح.
التصور الجديد للتعامل أوضحه ربنا في قرآنه (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)
الأولى بنا أن نضع سياسة تحارب الحرمان وتزيل الفوارق الاجتماعية والتهميش لأنه من العار ان ندفع بالقاصرين الى مغادرة البلاد والمغامرات حياتهم و مستقبل الشباب المغربي ما شوه صورتنا عند العادي والبادي.
هل المغرب يقدر على مقارعة إسبانيا بورقعة كما يسمونها بعض المغاربة.بكل صراحة نحن المغاربة من يطبق علينا هذا الإسم (بورقعة) لأنها نحن من نرسل لهم عاملات الفراولة ونهرب إليهم من أجل العيش الكريم جماعة وسباحة،وفيها خمس مليون مهاجر مغربي شرعي،أما غير شرعي حدث ولا حرج.
ان لن يرد المغرب على هذا الاستفزاز سيصبح ضعيفا جدا سياسيا أمام الجزائر وإسبانيا.
على المغرب أن يبدأ باهدؤ ولا يتسرع برد بالعنف وفي نفس الوقت يتمسك باتوابته والعمل بصمت وذكاء ليصبح المغرب أقوى من أعدائه. العدو الشرقي، يريدون الفرجة من مسرحية، ﻻ تتركولهم الفرصة.
Le Maroc devrait commencer tranquillement et ne pas se précipiter pour répondre aux violents, tout en s’en tenant à son repentir et travailler en silence et intelligemment pour rendre le Maroc plus fort que ses ennemis. L’ennemi de l’Est, ils veulent être spectateurs. ne leur en laisse pas l’occasion.