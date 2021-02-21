"ريمالد" تقارب المواضيع القانونية في عدد جديد

"ريمالد" تقارب المواضيع القانونية في عدد جديد
صورة: هسبريس
الأحد 21 فبراير 2021 - 06:24

صدر العدد 154 من السلسلة العادية للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الخاص بـ”شتنبر- أكتوبر 2020،” ويحتوي على 29 مقالا باللغة العربية، و16 مقالا باللغة الفرنسية، ومقال واحد باللغة الإنجليزية.

وتتطرق هذه الدراسات إلى مواضيع متنوعة تشمل القانون الإداري والدستوري والمالي، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالقانون الدولي والبيئة والصفقات العمومية واستقلال القضاء.

كما صدرت في العدد نفسه مجموعة من التعليقات على قرارات القضاء الإداري وكذا المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى عدد من الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية والمتعلقة بالقضاء الاستعجالي وقضاء الإلغاء. ويتضمن العدد كذلك وثائق مهمة.

القضاء الإداري المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ريمالد مقالات

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