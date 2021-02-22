جزولي يتناول مبادئ الحكامة في "بزطام الشعب"

أصدر أحمد جزولي، الباحث في الحكامة الديمقراطية والسياسات العمومية، كتابا جديدا يحمل عنوان “بزطام الشعب: المبادئ العشرة لحكامة المالية العمومية”.

يندرج هذا الكتاب، الصادر عن مكتب “طالم” للدراسات، في إطار سلسلة يشتغل عليها الباحث تهم قضايا السياسات العمومية في المغرب، ومن المقرر أن يكون متاحا في بعض المكتبات بالمدن الكبرى بعد تنظيم لقاءات توقيع قريبا.

ويتناول الكتاب، الذي يقع في 81 صفحة، مواضيع عدة، من بينها “التشاركية في دور الميزانية بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاوني والمجتمع المدني”، و”منهجية الميزانية التشاركية مدخل لتقوية الميزانية والمؤسسات”، و”دور البرلمان في دورة الميزانية العامة للدولة”، و”الانتخابات طريق الشعب للتغيير المتواصل من أجل ميزانية من الشعب وإليه”.

ويلامس الكتاب الجديد المبادئ الأساسية ومنهجية الحكامة الجيدة في الميزانية في القطاع العام، انطلاقا من اعتبار الميزانية العامة للدولة وميزانية الجماعات الترابية التي تعد وفق هذه المنهجية هي المدخل والأداة القيادية نحو التنمية وتحقيق دولة الرفاهية.

ويسعى الكتاب لتجسير الهوة بين التفكير والممارسة بين إعداد السياسات وتنفيذها، وبين النية في العمل والعمل فعلا، وبين تصور النتائج وتحقيقها، وذلك من خلال منهجية واضحة تقوم على فكرة بسيطة وجوهرية هي: التخطيط بمنطق التنفيذ.

يشار إلى أن صاحب الكتاب اشتغل خبيرا ورئيس فريق خبراء في مشاريع وطنية ودولية عدة مع مؤسسات دولية عديدة، من بينها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي.

وصدرت لأحمد جزولي أبحاث ودراسات عدة، كما قاد وشارك في إعداد العديد من الدراسات الوطنية والدولية في الاستراتيجية التنموية، وسبق أن اشتغل صحافيا وأستاذا بمؤسسات إعلامية وجامعية.

كما أصدر جزولي كتابا باللغة الإنجليزية حول موضوع “الإسلام والحكامة والديمقراطية في شمال إفريقيا-درجة الصفر في تطور الدول”، عن منشورات “أيونوفيرس” بالولايات المتحدة الأميركية، سنة 2007.

وأغنى المؤلف المكتبة المغربية بإصدار حول “الأحزاب السياسية بين عهدين-أدوات السلطة في مجتمع التغيير” في طبعتين سنتي 2002 و2004، كما كتب رواية بعنوان “رمل في الذاكرة” صدرت سنة 1994.