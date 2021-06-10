جماعة الدار البيضاء "تُعلّق" أجور عمال النظافة

تأزمت الوضعية الاجتماعية لعمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية بعد تسجيل مزيد من التأخر في تسديد جماعة الدار البيضاء مستحقات شركتي النظافة “أفيردا” و”أرما”، المشرفتين على التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بالمدينة.

ودخل عمال النظافة في العديد من المناطق بالدار البيضاء ضمن إضراب عن العمل بسبب تأخر صرف أجورهم الشهرية، الذي تكرر مرارا بسبب المشكل المرتبط بتأخر مجلس مدينة الدار البيضاء عن تسديد واجباته المالية في الفترات الزمنية المنصوص عليها بدفتر التحملات؛ المنظم لعملية التدبير المفوض لقطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن تأخر الأجور بسبب عدم تسديد مجلس المدينة ما بذمته من مبالغ مالية للشركتين يهم أزيد من 6600 من العمال الذين ظلوا، منذ شهر مارس من العام الماضي، في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان نظافة شوارع العاصمة الاقتصادية.