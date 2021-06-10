جماعة الدار البيضاء "تُعلّق" أجور عمال النظافة

تأزمت الوضعية الاجتماعية لعمال النظافة بالعاصمة الاقتصادية بعد تسجيل مزيد من التأخر في تسديد جماعة الدار البيضاء مستحقات شركتي النظافة “أفيردا” و”أرما”، المشرفتين على التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية بالمدينة.
ودخل عمال النظافة في العديد من المناطق بالدار البيضاء ضمن إضراب عن العمل بسبب تأخر صرف أجورهم الشهرية، الذي تكرر مرارا بسبب المشكل المرتبط بتأخر مجلس مدينة الدار البيضاء عن تسديد واجباته المالية في الفترات الزمنية المنصوص عليها بدفتر التحملات؛ المنظم لعملية التدبير المفوض لقطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن تأخر الأجور بسبب عدم تسديد مجلس المدينة ما بذمته من مبالغ مالية للشركتين يهم أزيد من 6600 من العمال الذين ظلوا، منذ شهر مارس من العام الماضي، في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان نظافة شوارع العاصمة الاقتصادية.
جماعة الدار البيضاء يجب عليها أن تعلق أجر رئيس الجماعة ،ااذي يدخل راتبه في خانة الريع . أما موظفو النظافة فربما هم الوحيدون في الجماعة الذين ينالون تلك الأجور عن جذارة واستخقاق وبعرق جبينهم ودون لف أو دوران ،عكس رئيس الجماعة الذي نال أجره الخيالي بوعود كاذبة قدمها لأهل الأمية والجهل الذين منحوه أصواتهم . أما عمال النظافة فإنهم ستخقون كل خير واحترام وتقدير من الجميع ، وأجورهم لا تحتوي ولو على سنتيم واحد من المال الحرام .
في جميع خطابات الأحزاب اولويتهم الإعتناء بالمواطن وصحته وتعليمه وامنه هو واسرته…. وفي الواقع هو النصب والسرقة….. على الله غي خلصوه في عرق جبينه مابغا منكم والو…. المنافقون يقولون ما لا يفعلون…. هذه هي سياسة النصابين…. وعند الله تختصمون
كون كانوا موظفين ساميين او برلمانيين كون الأجر ديالهم كيتوصلوا بيه كل شهر ودون تأخر هدو عمال النظافة لا يقدرون على توفير ولو درهم واحد لاتصرف اجورهم في الوقت المحدد هنا يجب طرح السؤال لماذا
حشومة وعيييب ….وحرراام ݣاع.؟..َ……………
هدا المشكل تعاني منه جميع الشركات المغربية التي تخدم الادارات العمومية بحيث لا يتم تصريف المستحقات حتى ينتج عنه مشاكل كبيرة و نفسية مثل الدخول في المحاكم مع الموردين و حتى الى حالات الانتحار لا قدر الله .
و ايضا مع ادارة الضرائب التي لا ترحم المقاولين بحيث تطبق عليهم غرامات تاخير خيالية تصل الى 30٪ عن كل شهر من التاخير في عدم تسديد ما على الشركة من ضرائب.
فكيف يمكن لهده الشركات و الموظفين ان يبدعو و يعطو كل مالديهم في مثل هده الظروف و هم تحت تهديد مول الحانون و مول الكرا؟
إن عمال النظافة يجب أن يُحسَبوا على وزارة الصحة لما لهم من دور هام في القضاء على الأمراض يوميا وطول السنة . فكيف لا يتقاضون ولو أجرة ظالمة لا تكفيهم شظف العيش ؟!!!
يجب توكيل جمع نفايات المدينة الى الأحزاب التي توصلت بدعم من الحكومة يقدر بالملايير
حسبنا الله ونعم الوكيل عمال النظافة يجب تكريمهم والزيادة في اجورهم لا لتعليق اجورهم وحرمانهم من ابسط الحقوق الله ياخذ الحق في من كان السبب في تفقير هذا المواطن المناضل