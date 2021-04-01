حبل حول العنق ينهي حياة سبعينية نواحي سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات أعطت يوم الخميس تعليماتها لطاقم طبي مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد إجراء تشريح طبي على جثة امرأة سبعينية، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليها جثة هامدة بأولاد الصغير نواحي سطات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة “خ،ر”، المزدادة سنة 1947 بدوار أولاد منصر أولاد الصغير أولاد عفيف، قيادة أولاد الصغير نواحي سطات، وهي متزوجة، وأم لستة أبناء، عثر عليها جثة هامدة بمسقط رأسها، والحبل ملفوف حول عنقها، مرجحة إقدام السبعينية على الانتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح والبحث التمهيدي.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بأولاد الصغير دائرة سطات الجنوبية، إلى دوار أولاد منصر، حيث جرت معاينة الجثة، قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بعاصمة الشاوية، قصد التشريح لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كيف لسبعينية القدرة على الانتحار و لف الحبل و القفز ؟ وهي تفصلها بضعة امتار لترحل الى العالم الاخر
مزيدا من البحث ربما لها رزق محترم طمع فيه البعض بعد طول انتضار
تأسفت لهذه المرأة مسكينة…قلبي تقطع من جهتها، مع اني لا أعرفها. لكني تأثرت لها كثيرا…ولا أدري ما سبب أقدامها على الانتحار – إذا كان فعلا انتحار- وهي في هذه السن
تعبنا من خلق الاعذار لهم فتارة نرجع السبب للحكومة المغربية التي لم توفر لهم شغلا وتارة نرجعه الى الامراض النفسية التي تصيبهم ولكنهم لا يتوقفون. بالامس فقط انتحر اثنان ولم يكد يصل موعد الانتخار بالمغرب وهو على الاقل اسبوع حتى اخترق احدهم مؤشر الانتحار فانتحر قبل الموعد، فالى متى هذا الاجرام في حق النفوس وهل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عاجزة الى هذا الحد عن ايجاد حل لهذه الظاهرة التي لم يبتلى بها احد كما ابتلي بها المغاربة؟!!!
Il faut faire une autopsie pour savoir les causes exactes de la mort de cette femme
Elle avait des enfants….. ce n’est pas facile pour mère de laisser ses enfants et aller vers l’autre monde……
رحمه الله ، اغلبية الانتحارات سببها الامراض النفسية و العقلية كثير من الناس يظنون ان السبب هو الفقر و الحرمان والمشاكل المادية سبحان الله عند اغلبية المغارب مقياس واحد ” المال ” العقل البسيط ” النجاح ” علامته المال ، السعادة علامتها المال ، الفلوس الفلوس الفلوس والفشل علامته الفقر مع حسن الحظ شعب البنغلدش ” اكبر شعوب العالم فقرا ” لا يفكرون مثل المغاربة لو كان كذالك لإنتحروا البنغلاديشين بالملايين
ربما يا أخي السيدة تخلى عنها أبناؤها و بقيت وحيدة وشعرت بالوحدة المؤدية للإكتئاب.
ليس بالهين أن يتخلى عنك أبناؤك بعدما أفنيت عمرك لأجلهم. هكذا حصل مع زوجة جدي في أواخر عمرها كانت تهدد بالانتحار بعدما أحست أنها غير مرغوب فيها من طرف الأبناء وفعلا أقدمت عليه ووضعت حدا لحياتها بشرب “الماء القاطع ” غفر الله لها وتجاوز عنها.
نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة
السلام عليكم.إلى المعلق البجعدي ربما أنت تستطيع توفير مستلزماتك اليومية لذلك طبقت المثل اللذي يقول الكرش الشبعانة ماحساش بالجيعانة.من قال لك أن الانتحار ليس بسبب الفقر.هل تعلم الغيب.أنا أرملة ولدي يتامى صغار ولولا خوفي من الله وعلى أطفالي من بعدي لانتحرت أستغفر الله العظيم منذ زمان لأني متأزمة جدا.منذ ما يزيد عن سبعة أشهر لم أدفع سومة كراء الشقة التي أعيش فيها أنا وأطفالي ومرارا هددني صاحب المنزل بالطرد خارجا إن لم ادفع له وانا ليس باستطاعتي شيء والمشكل أنني أعيش وسط مجتمع يدعي أنه يدين بالدين الاسلامي اللذي يحث المسلمين بمساعدة الارامل واليتامى ولكن لا حياة لمن تنادي ولا أحد يلتفت لأحد لي يساعده في هذا المجتمع وعلى منطقك هذا.اذا كان المال ليس مهما كما قلت هل ستعطيني منزلا أعيش فيه كي لا نشرد إن طردنا صاحب المنزل مادام أن المال ليس مهما على حسب رأيك أو لا غير البلابلا وصافي.تفوت غير راسي وتجي فين ما بغات ياك
الله. يرحمه. يجب. التحقيق. في. هاديه. الوفاة. التي. يلفه. الغموض
بنادم مبقاش قادر يتحمل،الله يغفر ليها
أختاه أعطيتك افقر الشعوب في العالم بنغلادش و ازيدك هايتي و كذالك اكثر من 100 مليون هندي يعيشون بأقل من دولار يوميا يعني أقل من 8 دراهم هل ينتحرون ؟؟؟ غريزة البشر و حب الحيات تدفع الانسان ان يتقبل الفقر و الحرمان ووووو دراسات عالمية تؤكد ان 98% من الانتخابات سببها الامراض لا علاقة بالفقر و الحاجة !!! ممكن حضرتك ابدعت في نظرية جديد للبشر ” اسبح في الفقر ادا انتحر ” حتى العقل لا يتقبلها