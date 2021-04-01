حبل حول العنق ينهي حياة سبعينية نواحي سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات أعطت يوم الخميس تعليماتها لطاقم طبي مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد إجراء تشريح طبي على جثة امرأة سبعينية، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليها جثة هامدة بأولاد الصغير نواحي سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكة “خ،ر”، المزدادة سنة 1947 بدوار أولاد منصر أولاد الصغير أولاد عفيف، قيادة أولاد الصغير نواحي سطات، وهي متزوجة، وأم لستة أبناء، عثر عليها جثة هامدة بمسقط رأسها، والحبل ملفوف حول عنقها، مرجحة إقدام السبعينية على الانتحار شنقا، في انتظار نتائج التشريح والبحث التمهيدي.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي كيسر سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بأولاد الصغير دائرة سطات الجنوبية، إلى دوار أولاد منصر، حيث جرت معاينة الجثة، قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بعاصمة الشاوية، قصد التشريح لفائدة البحث التمهيدي الاعتيادي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.