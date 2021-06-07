حبل ينهي حياة سيدة مسنة في ضواحي وزان

حبل ينهي حياة سيدة مسنة في ضواحي وزان
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:13

وضعت سيدة حدا لحياتها شنقا، الاثنين، في دوار إظهار طاج التابع إداريا لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان.

وذكر مصدر هسبريس أن الضحية، البالغة من العمر حوالي 63 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها في ظروف غامضة، مشيرا إلى انتحار ابنها قبل سنة من الآن بالطريقة نفسها.

جثة الهالكة جرى توجيهها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد الأسباب الكامنة وراء الواقعة.

إقليم وزان انتحار سيدي رضوان مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • ahrammohamed004
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:22

    انا لله و إنا إليه راجعون لم ولن يكون الانتحار حلا من الحلول في يوم من الأيام هدا تفكير خاطئ يلجأ اليه الضعيف ومهما تكون الظروف فمدبرها حكيم وصدق الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أسماء
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:28

    لا حول ولا قوة إلا بلله لله يسمح ليها ويغفر ليها

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لاحول ولاقوة الا بالله
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:28

    انتحار الام والابن في ظرف سنة ، الله يرحمهم ويغفر لهم ، والله اعلم وحده بظروفهم ومشاكلهم،

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 17:52

    كنا نقرأ ان الدول الأكثر رفاهية هي الأكثر نسبة في حالات الانتحار. فهل المغرب صار من ضمن تلك الدول الأكثر رفاهية؟

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فوضى بمركز للتلقيح بالجديدة
الإثنين 7 يونيو 2021 - 15:35 5

فوضى بمركز للتلقيح بالجديدة

صوت وصورة
برنامج الأحرار بطنجة
الأحد 6 يونيو 2021 - 23:03 108

برنامج الأحرار بطنجة

صوت وصورة
أخنوش والكذب على المغاربة
الأحد 6 يونيو 2021 - 16:59 165

أخنوش والكذب على المغاربة

صوت وصورة
عشق الكرة الحديدية
الأحد 6 يونيو 2021 - 12:23

عشق الكرة الحديدية

صوت وصورة
هاجر عدنان: الفن والزواج
الأحد 6 يونيو 2021 - 10:51 10

هاجر عدنان: الفن والزواج

صوت وصورة
الرباح .. السياسة والاسترزاق
الأحد 6 يونيو 2021 - 00:22 55

الرباح .. السياسة والاسترزاق