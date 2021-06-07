حبل ينهي حياة سيدة مسنة في ضواحي وزان

وضعت سيدة حدا لحياتها شنقا، الاثنين، في دوار إظهار طاج التابع إداريا لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان.

وذكر مصدر هسبريس أن الضحية، البالغة من العمر حوالي 63 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها في ظروف غامضة، مشيرا إلى انتحار ابنها قبل سنة من الآن بالطريقة نفسها.

جثة الهالكة جرى توجيهها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد الأسباب الكامنة وراء الواقعة.