حبل ينهي حياة سيدة مسنة في ضواحي وزان

وضعت سيدة حدا لحياتها شنقا، الاثنين، في دوار إظهار طاج التابع إداريا لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان.
وذكر مصدر هسبريس أن الضحية، البالغة من العمر حوالي 63 سنة، عثر عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها في ظروف غامضة، مشيرا إلى انتحار ابنها قبل سنة من الآن بالطريقة نفسها.
جثة الهالكة جرى توجيهها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي أو المعاينة الطبية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد الأسباب الكامنة وراء الواقعة.
انا لله و إنا إليه راجعون لم ولن يكون الانتحار حلا من الحلول في يوم من الأيام هدا تفكير خاطئ يلجأ اليه الضعيف ومهما تكون الظروف فمدبرها حكيم وصدق الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
لا حول ولا قوة إلا بلله لله يسمح ليها ويغفر ليها
انتحار الام والابن في ظرف سنة ، الله يرحمهم ويغفر لهم ، والله اعلم وحده بظروفهم ومشاكلهم،
كنا نقرأ ان الدول الأكثر رفاهية هي الأكثر نسبة في حالات الانتحار. فهل المغرب صار من ضمن تلك الدول الأكثر رفاهية؟