حقيقة تسمم الدلاح

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‫تعليقات الزوار

13
  • cايت ملول
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:36

    كليتو ودرلي اسهال والم في البطن

    3
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  • عبدالله الصفراوي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:46

    ولكن انا شممت في البطيخ الأحمر رايحة الغاز مرات عديدة هذا العام
    وكذلك اغلب الدلاح هذا العام ملحم وكأنك تأكل لحما لم يعد بتلك النكهة التي كانت عليه من قبل

    11
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  • سعيد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:47

    من بين سلبيات كورونا أيضا والحجر الصحي أن العالم والمعرب خاصتا أكترو من الاشاعات والكذب لان الانسان لم يعد له ما يفعل وتنبأة للوهلة الاولى للإشاعة لكسر الفلاح وللأسف هته الاشاعات لم تتقف المواطن بل حتى هو أصبح عقله خصب لتقبل أي شيء لواه مؤامرات كورونا لواه إبادات لواه انه عام البراباغاندا بٱمتياز

    3
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  • مستغرب
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:50

    مكتب مدير جهوي اكبر من مكتب مدير غوغل. وكذلك احسن حاسوب والجلد الخ…مع ان هذا منصب رسمي لمدير جهوي يعني ليس للمدير العام الي هو نفسه اقل من وزير. مثل هاته الأمور زالت في غالبة الدول.

    -1
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  • Naima
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:50

    مثل هذه الاشاعة قد نالت من السوق المصرية أدبا جات نوبة السوق المغربية.
    أنا لا افهم صراحة ما الهدف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة ومن هو المستفيد من هذه الفتنة المحدثة.
    الله يهدي ما خلق.

    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

    -1
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  • عشيوشة
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:51

    لولا الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر لاسترددنا الدلاح الجزائري الممتاز والغير قابل للتسمم والذي لن تجد مثيلا له ولو اجتزت المغرب طولا وعرضا.

    -27
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  • سعيد علي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:53

    المصداقية مفقودة مع الاسف نظرا للتراكمات التي أدت الى انعدام الثقة كليا في جميع خطابات المسؤولين في الماضي التي تبينت انها كانت مغلوطة او كان هدفها التستر ومغالطة الرأي العام لحماية جهة رسمية كما وقع في حوادث التسميم وحوادث اتلاف الأضاحي وانعدام احكام رادعة الضرب على الغشاشين !!
    مع الاسف انهارت الثقة واتسعت الهوة

    13
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  • العريشي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 22:56

    مواقع التواصل تستعمل بطريقة همجية و وحشية إشاعات و رقات و تسول و دعارة وتضليل و كذب وووو والمصيبة الكبيرة المسؤولين لا يبالون اغلبية السياسيين عندهم الجنسية المغربية و جنسية اوروبية رحل معنا و رجل في اوروبا هذه المصائب و الجرائم لا تبشر بالخير

    1
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  • عادل
    الإثنين 31 ماي 2021 - 23:12

    كليتو و تسببلي فالإسهال، الإبن ديالي شعر بآلام في البطن و ابنتي لم يصبها شيء!! صحاب الإشاعات، الأمر حقيقي وليس إشاعة غي كل واحد و ذاتو و مناعتو.

    5
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  • mourad
    الإثنين 31 ماي 2021 - 23:16

    وعلاش ماديروش رقم اخضر للتبليغ عن اي اشتباه في دلاح فيه كيماويات او مداقه غريب وتجيو وديرو التحاليل للتأكد انه فعلا سليم انا خديت دلاحة لقيت في شقوق من الداخل وبعد البحث في الأنترنيت تبين لي ان الدلاح المعرض لهرمون النمو يحوي شقوق داخله للتأكد من دلك اشنو المعمول

    2
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  • Soujih
    الإثنين 31 ماي 2021 - 23:17

    يجب فتح تحقيق حول مصدر هذه الشائعة و معاقبة اصحابها

    -2
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  • مصطفى
    الإثنين 31 ماي 2021 - 23:22

    المسموم هو لي تيبيع الدلاح ب 5 دراهم للكيلو.

    1
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  • مواطنة مغربية
    الإثنين 31 ماي 2021 - 23:30

    للاسف فقدنا الثقة في المراقبين في المسؤولين في كلشي نعرف ان في المغرب جشع كبير والرشوة هي لي خدامة فين ما مشيتي. وجدت صدفةًفي محل للأكل ‏ زارته لجنة المراقبة. الغريب ان هؤلاء الاشخاص مدخلوش حتى المطبخ يشوفوه كذاير مع العلم انه هو المكان لي خاصو يتراقب اكثر. اشنو دارو ومشاو ؟ الله اعلم.
    سمعت احدا مرة قال : مكين حتى شي حاجة في المغرب غير ممكنة او ممنوعة، الفلوس دير لك الطريق في البحر

    0
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