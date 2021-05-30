السلطات تتصدى لخرق التدابير الصحية وتشدد على ضرورة ارتداء الكمامات

عودة متجددة للضبط الأمني في ما يخص ارتداء الكمامات ببعض المدن المغربية التي تشهد “انفلاتات” في هذا الصدد، بعد قرار الحكومة تمديد توقيت الإغلاق الليلي إلى الحادية عشر في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.
ولم يعد المغاربة يلتزمون بارتداء الكمامات مثلما كان في السابق، بالإضافة إلى عدم تطبيق التدابير الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي وتفادي المصافحة بالأيدي، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة وزجر المخالفين.
وتفيد مصادر هسبريس بأن هناك حملات زجرية متواصلة من أجل تذكير المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات الواقية، همّت كلا من أكادير وإنزكان والدار البيضاء والرباط وغيرها، على خلفية “التراخي” السائد وسط المجتمع إزاء تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وتتدخل المصالح الأمنية المعنية لتحرير العقوبات القانونية في حق الأشخاص المخالفين للمقتضيات الإدارية التي تنص على أداء غرامة تصالحية قدرها 300 درهم في حال عدم ارتداء الكمامة أو عدم احترام التدابير الصحية، تبعاً لمرسوم حالة “الطوارئ الصحية” المنظم للحياة العامة في ظل الجائحة.
وتحافظ السلطات الصحية إلى حدود الساعة على وضعية عامة مُطَمْئِنة طيلة الأسابيع المنصرمة، تتجسد في انخفاض المؤشرات الوبائية المتصلة بالوفاة والإصابة والانتشار والحالات الحرجة، نظرا إلى التشديد اليومي الذي طبع تحركات الأفراد في شهر رمضان.
وفي ظل تخفيف تدابير المراقبة، لا يرتدي غالبية السكان الكمامة الواقية، وفق ما تكشفه معاينات هسبريس بأكثر من مدينة، ظنّا منهم أن الوباء قد انقضى بالمغرب، بينما ما يزال الفيروس يعيش وسط المجتمع لكن معدل انتشاره قد انخفض اعتبارا لجهود التطويق المتخذة في الأشهر الماضية.
ففي “عاصمة سوس”، لاحظت هسبريس عدم الالتزام بارتداء الكمامة من لدن جل المواطنين عند التجول، والشأن نفسه ينطبق على العاصمة الاقتصادية للمملكة التي يرفض بعض سكانها اتباع الإجراءات المعلن عنها من طرف الحكومة، فيما يلاحظ التزام نسبي بالعاصمة الإدارية وضواحيها.
وأصبحت جل الجهات تسجل وفيات قليلة في الأيام الماضية جراء مضاعفات الإصابة بـ”كوفيد-19” الذي تراجع معدل انتشاره بأغلب البوادي والحواضر المغربية، وهو ما انعكس على نسبة ملء أسرة الإنعاش التي بلغت 7 بالمائة فقط أمس.
في أوروبا بدأت الجماهير بعودة الى ملاعب وحياة الى طبيعتها ونحن شاهدنا مباراه نهائيا بالأمس أغلب جماهير بدن كمامة ومنضميين بدون كمامة وعناق بين مسؤلين ولاعيبين ونحن لدينا حمقى ومختليين عقليين يحكموننا ويسيروننا
لازم من احترام القوانين الازمة للحفاظ على سلامة الارواح والانفس
واش كيضحكوا على الشعب ولا واش الطوبيسات والترامواي ووووووو فيهم شي تباعد والحماق هذا هما حماقوابفلوس اليتامى والارامل والعب كلو وباغيين يحمقونا اودي باحكومة اخر الزمان
لا احد يرتدي الكمامة و خصوصا في الأحياء الشعبية، يخيل إلي أحيانا انني الوحيد الذي يرتديها…
إذا كنتم تقصدون المغرب. فالسلطات نفسها لا تضع الكمامة…
الله إعفو عنا من هاذ الوباء
الله افرح الجميع
الله انزل عليكم النعلة كولو امين
قررت إسبانيا إستقدام عمال زراعين من هندوراس بدل عمال مغاربة،شكرا لحاكم المغرب على حرمان أسر كثيرة من مدخول مهم
الوقاية افضل من العلاج ..اللهم ارفع عنا هذا الوباء…..
أضحوكة القرن تخدم مصالح الحكومات وتفقر الشعوب وكتخليه ديما كيطلب غي طرف الخبز باش ميدويش على حقوا
فين هادشي واش فالمغرب ؟؟؟؟ حيت انا كنشوف مكاين غير الزحام وكلشي ملابسش الكمامة
الكل يعرف جيدا أن أغلبية المواطنين وخصوصا في الاحياء الشعبية لايلتزمون بالوسائل الاحترازية والوقائية من بداية الجائحة . ولكن الله حافظ. الله يكون في عون السلطات المحلية والصحية تعمل ليلا ونهارا من أجل صحة المواطنين بدون تعويضات ولا تحفيزات.
وبعد أن يعود الفيروس بقوة مجددا فالمواطنين اللذين لا يرتدون الكمامة ولا يقومون بالتباعد الجسدي سيتهمون الدولة من جديد انها هي السبب فى عودته وانتشاره وليس هم السبب كما ألفنا سماع هذا الكلام منهم
اي تدابير واي اغلاق ليلي في الحادية عشر مساءا !!
المطاعم في حي الادريسية شارع الادارسة في طنجة تظل تشتغل الى ما فوق منتصف الليل .
ناهيك عن الاجراءات الاحترازية التي هي صفر! في غياب تام لدوريات السلطة المحلية !!!!
على كل التراب المغربي، يجب فرض غرامة قدرها 300 درهم على كل من لا يرتدي الكمامة. الوقاية أحسن من العلاج
فعلا هناك تراخي في الوسط الحضري وفي الوسط القروي التجمعات والتسويق بدون ارتداء المملكة ايام الأسواق الاسبوعية الجلوس في المقاهي بشكل جماعي دون احترام مسافة الابتعاد اذن أصبح من الضروري التصدي الميداني والفعلي من طرف السلطات المحلية وأعوانه والشرطة والدرك للحد من خروقات التدابير الاحترازية في المدن والنوادي.
ملي نظمتو رحلة ألاف من الأطفال والمراهقين لسبتة مابقيتوش في نظر الكثير من المغاربة “سلطة” بل صرتم عصابة شوهتم صورة بلد وشعب محبوب في العالم .قراراتكم كنسج علاقات مع إسرائيل لاتهمنا ،نحن في أحياءنا نعيش كما نريد لا ماسك ولا تباعد وحلمنا الرحيل بعيدا عنكم إلى إسبانيا أو ألمانيا لكن ليس إلى إسرائيل
استغرب وانا اقرأ هذا االمقال وفي مدينة طنجة لا اثر للكمامة اوالتباعد في اي نقطة في المدينة ومن لديه شك عليه ان يقوم بجولة في اي مكان في طنجة ليرى ان السكان هنا لا يصدقون ان الوباء موجود لذلك الشوارع والاسواق والمقاهي مملوءة ولا اثر للكمامات او التباعد. امرغريب فعلا و الحجر ل غير موجود في طنجة