حملة مشتركة توقف 5 أشخاص بمقهى بمراكش

أوقفت حملة مشتركة للسلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش، الجمعة، 5 أشخاص بتهمة خرق قانون منع التجوال الليلي خلال رمضان، الذي صدر عن الحكومة تنزيلا لتدابير حالة الطوارئ.

وأوضحت مصادر هسبريس أن إيقاف هؤلاء الأشخاص جاء إثر مداهمة مقهى بمقاطعة جليز مراكش، مضيفة أن “عناصر الأمن قامت بنقل الموقوفين إلى مقر الدائرة الأمنية 22 لتحرير محاضر قانونية لهم”.

وفي السياق ذاته، تم إيقاف 30 شخصا خلال حملة مشتركة نظمت، الخميس، بالمجال الترابي للملحقة الإدارية المسيرة الثانية لتطبيق منع التجوال الليلي الرمضاني.