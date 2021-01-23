حيكر: جماعة الدار البيضاء لا تتوفر على "عقد ليديك"

شهد اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات بمجلس جماعة الدار البيضاء نقاشا حادا حول العقدة المبرمة مع شركة “ليديك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وذلك عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا.
وعرف الاجتماع الذي امتد لساعات مساء الجمعة خلافا بين أعضاء المجلس، خصوصا بين المعارضة والمكتب المسير، بخصوص غياب العقد المبرم مع الشركة، وعدم عرض تقرير لجنة التتبع الخاصة بها.
وفي وقت طالب بعض الأعضاء بالاطلاع على نسخة من العقد المبرم مع الشركة الفرنسية، واستفسروا عن أسباب عدم مناقشته طوال السنوات الخمس الماضية، أكد نائب عمدة الدار البيضاء عبد الصمد حيكر أن المجلس الجماعي لم يكن يتوفر على هذه العقدة للاطلاع عليها.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن حيكر بعدما خاطب الأعضاء بأن المجلس لم يتوفر على العقدة، قال: “خاصنا وقت باش نطلعو عليها، نقدو نلقاو فيها شي حاجة confidentiel راها بحالا سر من أسرار الدولة”.
وأثار تصريح نائب عمدة الدار البيضاء استغراب الأعضاء في لجنة المرافق العمومية، الذين صدموا بما جاء على لسانه، معتبرين إياه “فضيحة للمجلس برمته”.
وشددت مصادر الجريدة على أن الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المذكور كانوا ينتظرون استعراض المجلس لتقرير لجنة التتبع وعرض مصلحة المراقبة الدائمة لمراقبة أشغال “ليديك”، غير أن ذلك لم يتم، ما اعتبروه “تهربا من لدن المجلس من إعلان من يتحمل مسؤولية الفيضانات”.
واستغرب أعضاء من الأغلبية والمعارضة كون المكتب المسير لم يقدم من خلال الاجتماع أي معطيات بخصوص الفضيحة التي هزت المدينة، في وقت كانوا ينتظرون تقريرا مفصلا عنها من لجنة التتبع.
وكان مستشارو الدار البيضاء طالبوا خلال اجتماع سابق بضرورة التعجيل بمراجعة العقد المبرم مع “ليديك”، وذلك قبيل متم ماي من السنة الجارية.
دائما نفس الأسلوب التنصل من المسؤولية ومسح خيباتكم على مؤسسات الدولة.
واش لي عندو إجازة باش يقري فالتعليم الثانوي غادي يقدر يدبر بها الشؤون المعقدة ديال أكبر مدينة فالمغرب.فاين هو المسؤول المناسب فالمكان المناسب؟ انشري يا هسبريس.
المغرب تنطبق عليه مقولة : أمور كبيرة أسندت لأناس صغار جدا.
الجميع يعلم انه في سنة 1996ايام ادريس البصري تم فرض شركة ليونيز دي او الفرنسية فرضا من طرف سلطة التحكم وأذناب الاستعمار في اطار تبادل المصالح بين فرسا ولوبي التحكم ولا علاقة للجماعة بهذه الصفقة وما خفي كان اعظم مثلها مثل صفقة اش خصك العريان طجفي امولاي وشركة الطرامواي وعشرات الشركات الفرنسية الاخرى التي تنهب اموال البلد دون تقديم خدمات في المستوى وذلك بتواطء مع رموز الدولة العميقة !! كأن هذا البلد لا يتوفر على كفاءات ومؤهلات يسيرون جمع الأزبال وتوزيع الماء والنقل دون اللجوء للخارج وهدر العملة الصعبة !!
C’est scandaleux. Comment est ce vraie que la commune de Casablanca ne dispose pas du contrat de la gestion Déléguée signé avec Lydec en 1997 et révisé en 2008. Est ce logique ??, la commune de Casablanca qui est l’autorité Délegante n’a pas le contrat !!!!???? Comment peut on contrôler la Lydec si on ignore les termes du contrat……..