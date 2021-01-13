خبير: الطقس وتراجع الإصابات يفسران "إبقاء الإغلاق" في المغرب

دون دراية كثيرة بالخبايا، استقبل المغاربة تمديدا جديدا لـ”تدابير الإغلاق” بسيل من الأسئلة حول الدواعي التي دفعت الحكومة إلى إقرار إجراء قوبل بانتقادات كثيرة، خصوصا من لدن المشتغلين في قطاعي النقل والتجارة.
وقررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات التي تم تمديد سريانها مدة أسبوع إضافي، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا، بالإبقاء على التدابير المعمول بها طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية.
وينتظر المغاربة إلى حدود اللحظة مستجدات اللقاح لوضع نقطة النهاية للجدل الدائر حول التدابير الاحترازية، خصوصا أن مدتها طالت وأفق تجاوزها يبدو مبهما، مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة ووفيات متواترة يوميا.
وتخوض السلطات حملة من أجل ضمان استمرار تطبيق التدابير الاحترازية انطلاقا من الثامنة ليلا بكل ربوع البلاد، وذلك بوقف كافة الأنشطة، في أفق حظر تام للتجوال في تمام التاسعة حيث تعرف المملكة شللا تاما باستثناء تجول الدوريات الأمنية.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن “التمديد الجديد يأتي في سياق مهم يتسم بتراجع حالات الإصابة يوميا، وكذا تسجيل بعض الخفوت على مستوى معدل الإماتة بالفيروس اللعين”.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توقف الحركة يساهم كثيرا في تراجع معدل الإصابة، بالإضافة إلى تعامل الناس بجدية مع الوباء من خلال احترام التدابير الوقائية الروتينية صباحا، ولزوم المنازل ليلا”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “فصل الشتاء يساهم كثيرا في انتقال العدوى، وهو ما يتطلب مزيدا من اليقظة الجماعية”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات نفذت في مختلف بقاع العالم، يكفي فقط النظر إلى التدابير الحكومية في إنجلترا وفرنسا”.
وأكمل الناجي تصريحه قائلا: “منذ سنة ونحن على هذا الوضع، الآن نحن مقبلون على التطعيم، وفي حالة تسجيل إصابات كثيرة لن يكون ناجعا على الإطلاق”، مشيرا في السباق ذاته إلى أنه “رغم الضرر الاقتصادي، تتوجب المواصلة، لأن الصحة أكبر ربح”.
المغرب خايف من المظاهرات ضد التطبيع
مشيرا في السباق ذاته إلى أنه “رغم الضرر الاقتصادي، تتوجب المواصلة، لأن الصحة أكبر ربح”..
والسيد العالم الدكتور لا يعلم بان الناس تتسول في الشوارع ومنهم من ينتحر . السي الدكتور افيق اصاحبي واش نت عايش فالمغريب او المانيا?
لا حول ولا قوة الا بالله لازال يقارن بيننا وانجلترا وفرنسا هدا الناس والله ما عندهم علاش يحشموا الناس سوف تنفجر وحينها لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدت
حكومة فاشلة ومنافقة ولاتثقن إلا الكلام والشعارات لا سامحها الله
تراجع عدد الإصابات ناجم عن تراجع عدد الفحوصات لا أقل و لا أكثر
يعني لو تم توقيف التحليلات لانقرضت سلالة كرونا
البروفيسور مدير مختبر الفايروسات….. علاش ما صنعتوش لينا شي لقاح نتوما نيت؟ لاش يصلاح هاد المختبر الوطني ديالكوم؟ ماذا ننتظر من بروفيسور يأخد اجرة شهرية من الدولة ان يقول غير وجهة نظر المخزن .؟؟؟ نفس الشئ في الصين لا أحد يعترض…
النقل و التنقل هما السببان الرئيسيان لهجوم الفيروس.
كما لو أن الفيروس يريد من الناس بعض الاستقرار و الهدوء.
فالاغلاق هو الحل و بالليل خاصة للحد من التنقل الغير مفيد و الحد من البؤر الشبه عائلية
مقارنة مع فرنسا و انجلتيرا غير في هاد شي مايمكنش مقارنة معاهم في معيشة او حقوق او فرص شغل…………. مقارنة غير في خلى دار با
أشعر بالخجل مكان هذا “الخبير” الذي يقول الشيء ونقيضه، وهمه الوحيد تلميع قرارات السلطة المتضاربة وكولساتها الغامضة وإضفاء”الشرعية العلمية” عليها…حيثما مالت رياح السلطة والمنفعة يميلون…
إنه نفس نوع الخبراء الذين قالوا أن الإصابات ستبلغ وتتجاوز عشرين ألفا يوميا فصل الشتاء…والله يفضح تهافتهم.
إذا لم تستحيي فقل ما شئت.
فصل الشتاء
تراجع في حالات كورونا
أغلبية الناس لا تحترم اجراءات التباعد. انظر القطارات الحمامات المقاهي الأسواق
لم اعد افهم اي شيء
لا اعرف أين درس هؤلاء المحليين!!!!!!
تراجع عدد الاصابات يعني مابقاوش تايدارو التحاليل باركة من الكدوب
Je ne savais pas que l’on travaille sur les virus à l’université Hassan II .enfin bref il raconte n’importe quoi. le faible nombre de cas est dû a un nombre de tests faible et à des citoyens qui ne vont pas se faire tester. Quant au nombre de nombre de mort lié au COVID il est largement sous-estimé. Les mesures restrictives qui d’ailleurs ne sont pas respectées n’ont rien avoir la dedans.
صاحبنا لا يتقن سوى الكلام. كل تصريح يغير جلده.
أضن انا خبيرنا فرع من منضومة متكاملة لتفويت الوهم
مند ضهور مايسمى بكورونا و المغرب ينهج نفس المهج دول أوروبا ليس هناك اي تفسير . إدا غلقت أوروبا فهو يتبع نفس الشيء . حثى الدواء أو ما يسمى بالبروطوكول فكورونا ليس لها دواء سوى مناعتك . إما أن تحميك أوتقتلك . الصيدليات و الاطباء يكلخون الشعب لكي يبيعوا دواءهم . أما الواقع فليس هناك أي دواء سوى مناعتك التى يكتسبها جسمك .
الطقس البارد…..لاعلاقة له بي كوفيد.19 ………اكتر الكلام في جميع ربوع المملكة عن.اللقاح الدي بنتضره المغاربة احر..من الجمر…… …………..ولا احدا ….من المسؤلين….فالحكومة……ان يطمان الشعب.عن تاخير عملية التطعيم…. وكانا المغرب…..عاجز…..عن …..اجراء. التلقيح…..؟
مزيان يبقى حظر التجوال أصلا شكون كيبقى فالزناقي فوق 9 دليل فهاد البرد كولشي كيكون فدارو قبل الستة ولا ققبل المغرب
هاد السيد البروفيسور والله متايعرف شي حاجة مند سبعة اشهر قال ان الفيروس سينتهي مع ارتفاع الحرارة والفيروس نقص مع البرودة وزاد في الحرارة واخدمو على اللقاح بحال سيدكوم وانت عاطيها بلابلابلا وفيق راه عقنا بك راه الناس كايموتو بالجوع
انا أتساءل عن دور النيابة العامة باعتبار النيابة العامة هي من يأمر بالاعتقال والإيداع في السجن.
بمعنى حلل وناقش …. حتى تشبع
لي بغيناها هي لي تكون