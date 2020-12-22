خبير طبي مغربي يدقق في تطورات انتشار الوباء

قال الحسن بليمني، طبيب مسؤول بالمشفى العسكري في الرباط، إن مميزات سلالة “كوفيد-19” الجديدة هي سرعة انتقالها، لكن لا تأثير آخر ينتج عنه في ما يرتبط بالأعراض ومقاومة اللقاح.

واعتبر الخبير الطبي، ضمن تدوينة على “فيسبوك”، إنه “من المفترض أن تكون للمتغير الجديد من ‘سارس كوف 2’ قوة انتقال أكبر من 70 بالمائة، إلا أنه، من ناحية أخرى، لا يوجد فرق في أعراض المرض ومقاومة اللقاحات المتاحة حاليًا”.

وزاد بليمني: “الجينوميات لمتغير B.1.1.7 الجديد تقترح التطور الجزيئي التكيفي، ربما من شخص مصاب بشكل مزمن، مع تغيرات في موقع انقسام RBD وfurin. ولا توجد بيانات عن الإرسال”.