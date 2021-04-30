خرق حالة الطوارئ يغلق قاعة للألعاب في ميدلت

تمكنت لجنة أمنية مختلطة مكونة من السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، مساء الخميس، من ضبط قاعة للألعاب وسط مدينة ميدلت لم يلتزم صاحبها بالتوقيت الليلي للإغلاق، الذي قررته السلطات العمومية طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية والمرسوم الحكومي.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس فإن قاعة الألعاب التي تم ضبطها مفتوحة وداخلها 21 شخصا كانت تقدم خدماتها بشكل عادي، ضدا على القرار الحكومي القاضي بإغلاق جميع المحال التجارية والخدماتية ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.

وتم خلال هذه العملية ضبط 21 شخصا داخل قاعة الألعاب بدون كمامات وقائية، وفي غياب وسائل التعقيم؛ مع عدم إدلاء صاحب القاعة برخصة استغلال الألعاب، ليتم اقتياد جميع الموجودين داخل الفضاء إلى المنطقة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وإثر ذلك قررت اللجنة الأمنية المختلطة إغلاق قاعة الألعاب المذكورة بشكل مؤقت، إلى حين النظر في الموضوع من طرف السلطات القضائية المختصة، نظرا لخرق مسيرها الإجراءات المعمول بها بالمملكة، والمتعلقة بحظر التجوال الليلي، وإغلاق المحال التجارية.