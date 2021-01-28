دعم المنتوج الوطني يجر العثماني إلى "النواب"

دعم المنتوج الوطني يجر العثماني إلى "النواب"
صورة : و.م.ع
الخميس 28 يناير 2021 - 15:15

يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة العمومية، التي ستتمحور حول موضوع ” السياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني”، ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

السياسة العامة جلسة عمومية رئيس الحكومة مجلس النواب

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