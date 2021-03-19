دفاع بنسليمان يوضح بشأن تهم ملف "كوب 22"

دفاع بنسليمان يوضح بشأن تهم ملف "كوب 22"
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 19 مارس 2021 - 09:02

قال دفاع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية نائب عمدة مدينة مراكش يونس بنسليمان، المتابع على خلفية صفقات تم إبرامها خلال تنظيم قمة المناخ العالمية “كوب 22″، إن قاضي التحقيق تابع موكله بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة دون متابعته بالاختلاس.

وأوضح المصدر نفسه، تعقيبا على ما تم نشره في مقال سابق بخصوص موعد محاكمة بنسليمان رفقة عمدة مراكش العربي بلقايد، أن قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لا يتضمن متابعة موكله بالاختلاس، وإنما بـ”جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”، و”جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.

وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه، وهما الاثنان قياديان في صفوف حزب العدالة والتنمية، طبقا للفصول 129، 241 و381 من مجموعة القانون الجنائي.

ومعلوم أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش قررت فتح ملف شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية “كوب 22″، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم. وستعقد أولى الجلسات الأسبوع المقبل.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وضعت شكاية على مكتب الوكيل العام، تتحدث عن وجود شبهة فساد في صفقات قمة “كوب 22” التي احتضنتها مراكش.

وتمت إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجرى الاستماع إلى العمدة ونائبه، قبل أن يقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك”، ويحال ملفهما على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لجرائم الأموال، الذي أحاله بدوره على غرفة الجنايات من أجل تبديد أموال عمومية.

تبديد أموال عامة حزب العدالة والتنمية مراكش

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‫تعليقات الزوار

1
  • [email protected]
    الجمعة 19 مارس 2021 - 09:15

    جناية تبديد اموال عمومية إن دلت على شيئ فإنما تدل على عدم كفاءة هذا المنتخب وعدم تتبعه لجميع مساطر صرف المال العام الشيئ الذي يجعل منه شخصا تطفل على مهام هو ليس اهلا لها ، خصوصا وان القانون جعل من تبديد المال العام جناية ولم يجعلها جنحة فقط.

    4
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