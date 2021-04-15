دموع الرجال

يتحدث المجتمع، في الغالب، عن ظاهرة تعنيف النساء. تبعا لذلك، يسهل تصديق أي امرأة ادعت أنها تعرضت للعنف؛ لكن هذه الصورة النمطية، التي تجعل من الرجل كائنا ظالما في كل الحالات، لم تعد صحيحة بالتأكيد، فحتى الرجال باتوا يبكون، والتأكيد جاء هذه المرة على لسان مؤسسة رسمية، وبناء على إحصائيات موثوق بها أكدت من خلالها المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقرب من ثلث الرجال تعرضوا للعنف الزوجي.
لم تربط المندوبية سالفة الذكر ظاهرة العنف بظاهرة الضرب. لذلك، لم يتم الحديث عما إذا كان الرجال باتوا يتعرضون للضرب بأدوات الطبخ الحادة أو “الكراطة” أو “الشطابة”..؛ بل إنها فضلت تصنيف العنف إلى أنواع، حيث قالت المندوبية، بناء على نتائج بحث أجري سنة 2019، إن 37 في المائة من الرجال تعرضوا للعنف النفسي خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت البحث؛ بينما تعرض 11 في المائة منهم للعنف الجسدي، وعانى 2 في المائة من الرجال من العنف الجنسي، و1 في المائة منهم من العنف الاقتصادي..
في جميع الحالات، لا يمكن التعميم، ولا يمكن القول بأن الجنة تحت أقدام الأمهات وفي الوقت نفسه ربط المرأة بتصرفات عنيفة لا رحمة فيها ولا شفقة؛ ولكن الأكيد هو أن نساء اليوم لسن هن نساء الأمس، اللواتي كن يتقبلن بصدر رحب “مغامرات السي سيد وإخوانه”، أضف إلى ذلك الارتباط الوثيق بين انتشار هذه الظاهرة والجهل، والدراسة نفسها تقدم دليلا على أن الجهل ينتهي إلى العنف، بحيث تؤكد أن الأكثر تعليما هم الأكثر تعنيفا..
ليس هذا فحسب؛ بل إن الفضاء الزوجي، الذي ظلت الجمعيات الحقوقية تنظر إليه كفضاء لتمترس “الزوج الطائش”، تحول إلى فضاء “أكتر اتساما بالعنف”، بتعبير الدراسة التي أكدت أن 31 في المائة من الرجال تعرضوا للعنف الممارس من لدن الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة.
الرجال لا يبكون، ودموع الرجال لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر بحدث جلل؛ لكن ها هم يبكون فعلا، وينشدون الإنصاف، في مواجهة هذا العنف الجديد.. ويبقى السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو المزيد من الإقبال على التعلم والتربية، ومواكبة الطفرة الحضارية التي يشهدها العالم، وتحسين مستوى العيش، إذ لا يعقل أن يترك العالم كل مشاكله ليتفرغ من أجل تسوية مشاكل العنف بين الرجال والنساء.. وفي جميع الحالات، يرجى الانتباه إلى خطر العنف، عند ركوب أي طريق.
مكاينش لي خرج على المرأة المغربية قد الجمعيات والمدونة خلاوها تضسر وتتمرد على الرجل لي مقهور من ضغوطات الحياة والخدمة ووووو وفلخر ديك الإنسانة لي كان كيقول يتزوج بيها ويبني حياتو معاها كتسيف عليه ومتبقاش جنس لطيف كتولي وحش وكلنا عارفين زوجات اليوم كيبغيو يتحكمو فالرجل كيف بغاو وتقولك نديرو خاتم فصباعي ويكون دمدومة وملي كتلقى شي واحد فارض شخصيتو توصلو للمحكمة وتجرجرو وفديك الحالة كتيان المرأة ملائكة ومظلومة ومقهورة ونسبة الطلاق المرتفعة خير دليل نسأل الله الهداية للجميع ان شاء الله
المشرع منحاز للنساء ..فلا يعقل ان يحكم بالسجن على من تفوه بكلمة تجاه امرأة بحجة انه تحرش بها جنسيا. .وفي نفس الوقت يغض الطرف عن التحرش الذي تمارسه النساء ومنه إرتداء ملابس شبه عارية ..والماكياج الفاضح…في الشوارع..الجمعيات النسوانية ميعت للموضوع
أنا بعدا مزوج بوحدة متوحشة، السحر و الشعوذة ، الكذب، الوسخ، الكلام الساقط، الموسيقى غير الشيخات و الراي والله و كأنني متزوج بعاهرة! والله لو عرفتها تقدر تربي بنتي كون هربت ولكن لا يمكن أن أدع فلدة كبدي لمثل هذا الانسان المنافق فهي لا ترحم حتى الفتاة ذات السنتين ! ضحكات عليا و مثلات عليا باش تزوجتها! كنت حمار آ عباد الله!
خلاصة القضية الحكار يسلط عليه الله من يحكره نقطة نهاية.
نقطة مقارنة بين تركيا والمغرب
الرجال الأتراك ماشي حكارة فانسحبت تركيا من اتفاقية مكافحة العنف ضد النساء ونجت تركيا من الفتنة التي كانت ستعصف بالبلد والمجتمع على حد سواء.
الذكور المغاربة حكارة ومعتدين يعتدون على الأطفال والقاصرين والشيوخ ويضطهدون المستضعفين في الأرض فسلط عليهم الله من هم أضعف بهم ليبطش وينكل بهم وبالشرع والقانون، هذا هو قانون الطبيعة وهذا هو جزاء كل حكار معتد أثيم إذ أنه كما تدين تدان.