دهس طفل على سكة قطار

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تعليقات الزوار4
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أولمبياكوس يريد الاستفادة من خدمات بلهندة
هاذ قنيطرة بقاو فيها مشاكل الله ايستر
إن لله و إنا إليه راجعون اللهم أرحمه
إنا لله و إنا إليه راجعون رحمه الله و ألهم ذويه الصبر و السلوان
رحمه الله وتغمده بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون بين قوسين في حالة لا يرثى لها شباب المستقبل لا قرايا لا دراع لا دماغ لا حشمة فين غادي هدشي فين