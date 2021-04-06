دهس طفل على سكة قطار

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‫تعليقات الزوار

4
  • البهلول
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:29

    هاذ قنيطرة بقاو فيها مشاكل الله ايستر

    0
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  • amine
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:35

    إن لله و إنا إليه راجعون اللهم أرحمه

    1
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  • رشيد
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:51

    إنا لله و إنا إليه راجعون رحمه الله و ألهم ذويه الصبر و السلوان

    1
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  • ابراهيم امريرت
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 13:00

    رحمه الله وتغمده بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون بين قوسين في حالة لا يرثى لها شباب المستقبل لا قرايا لا دراع لا دماغ لا حشمة فين غادي هدشي فين

    1
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