ذكرى رحيل "عموري مبارك" تعيد تجديد الموسيقى الأمازيغية إلى الواجهة

مُستعيدة بعضا من بريق إرث الفنان عموري مبارك، أحيت فعاليات موسيقية وثقافية الذكرى السادسة لرحيل مجدد الأغنية الأمازيغية، هذه المرة عبر صيغة إلكترونية بالنظر إلى سياقات تفشي جائحة كورونا بالمغرب.
وتكلفت مؤسسة عموري مبارك بتخليد الذكرى السادسة لرحيل الفنان (14 فبراير من كل سنة)، عبر عرض فيديوهات مصورة من المتحف الشخصي للراحل، وأخرى لشهادات فنانين في حقه، وإلقاءات شعرية مهداة إلى روحه.
واختارت المؤسسة شعار “عموري مبارك، المدرسة الموسيقية الأمازيغية الحديثة: العطاء والاستمرارية” لتخليد ذكراه السادسة، عارضة كذلك سهرات فنية مصورة بمشاركة فنانين نهلوا من عطاءات الفنان عموري وحملوا مشعل الاستمرارية.
وفقدت الأغنية المغربية أحد أبرز رموزها سنة 2014، بعد صراع مع مرض السرطان الذي أوقف مسار حياة فنان مال نحو الأغنية الملتزمة بهم الإنسان من الوجود إلى الزمن والتاريخ والحب والتيه.
ويمتلك الراحل ريبيرتوارا كبيرا من الأغاني عميقة الدلالات، تتقدمها “جانفيلي” و”إزوجك اللوز” و”تازويت وإزضار”، وغيرها من الأغاني التي لاقت إقبالا كبيرا من كافة الأجيال، المغتربة منها والمحلية.
زورا تانيرت، رئيسة مؤسسة عموري مبارك، قالت إن “الاحتفاء هذه المرة جاء رقميا بسبب ظروف الجائحة، لكن ذلك لم يمنع من الاحتفاء بذكرى المدرسة الموسيقية من خلال عديد من الأنشطة التي قربت المشاهدين من حياة وتفاصيل الراحل”.
وأضافت تانيرت، في تصريح لهسبريس، أن “شعراء عديدين ألقوا قصائد في رثاء الرجل، وكان الهدف هو العمل على تجميعها وصيانتها من التلف”، مؤكدة أن “الهدف الرئيسي من تخليد الذكرى هو ضرورة استمرار فكرة عموري مبارك”.
وأوضحت الفنانة الأمازيغية أن “السهرة الفنية كان هدفها إبراز الطاقات الشابة التي اتخذت موسيقى عموري مبارك مدرسة لها، وذلك من خلال إتاحة فرصة إعادة أغانيه، ثم تأدية أخرى من إنتاجها الخاص لكن اتجاهها الغنائي يصب في مدرسة عموري”.
* للمقارنة أو المفاضلة بين شيئين ، يجب أن يشتركا في صفة ما ، فلا يمكن
القول :” الوسيم أجمل من الذميم ” . فالوسيم و الذميم لا سبيل للمقارنة بينهما .
* أقول ذلك ، تعقيباً على ذلك المعلق الخليجي : يا أخي المغرب من أجمل
بلدان العالم ، و علاقته بجيرانه طيبة ، و لا يمكن محاسبة شعب بإحدى
قنواته التلفزية و حتى بنظامه ، لأنهما لا يمثلان الشعب . إنهم جيراننا ،
نحن مجبرين أن نتعايش فيما بيننا ، فلا ندك أرض أحد ، و لم نخرب
بيوت أحد ، و لا نرعى الإرهاب .
* إن كان كل جيران بلدك أعداء ، فإعلم أن العيب فيكم ، و إن كان من
تعتبرونهم أصدقاء لكم ، فإنهم ينافقوكم من أجل مصلحتهم . لقد آذيتم
القريب و البعيد ، فكيف لا يكون لكم أعداء . إن تعليقك يعتبر إعتراف
بتصرفات بلدك .
* المغرب العزيز الجميل ، إسترجع صحراءه من جاره الشمالي بمسيرة
سلمية و دون إطلاق و لو رصاصة واحدة (إنها معجزة الزمان) .
* شيء طبيعي أن يكون لنا بعض الأعداء ، و لكن لن نعاملهم كما
تفعلون . و لهذا أقول مغربي و أفتخر ، و لو كنت غير ذلك و الله أنتحر .
* و رحم الله الفنان المقتدر و أسكنه فسيح جنانه .
فنان كبير شرف الأغنية الامازيغية المغربية، الله يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون الله ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات امين يارب العالمين
الفن والغناء بصفة خاصة فوق العرق وفوق اللغات وفوق الانتماءات وفوق الجينات والخصومات والنزاعات وفوق الحدود.
عموري مبارك اظن انه غنى من اجل كل هذا ، استمتعت كثيرا بصوته وموسيقاه رغم اني لا افهم الامازغية
عموري مبارك مغني كبير . ارقد بسلام
سيدي.