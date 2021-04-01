رئيس الريال يدعو إلى انتخابات جديدة بالنادي

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن رئيس الفريق فلورنتينو بيريس دعا إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي.

ويقضي بيريس (74 عاما) فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق سانتياغو بيرنابيو إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: “عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم (…) طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة”.

وأعيد انتخاب بيريس آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017، حينما كان مرشحا وحيدا.

وينتقد معارضوه الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعبا.

فمذ ذاك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضوا في ريال مدريد لمدة 20 عاما على الأقل، وأن يكون قادرا على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.