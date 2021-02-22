رحلة إلى الكركرات

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‫تعليقات الزوار

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  • مسافة
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 20:06

    رجل مسن يقطع المسافات الطوال ليعبر عن حبه للوطن الله يبارك في عمره.

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