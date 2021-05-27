رشق المركبات يجر أشخاصا إلى العدالة بمراكش

أحالت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية لمدينة شيشاوة، الأربعاء، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصين يشتبه في انتمائهما إلى عصابة إجرامية تتكون من خمسة أفراد، متورطين في تعريض مستعملي الطريق للخطر ورشق المركبات بواسطة الحجارة ليلا.

وتأتي هذه الإحالة بعد تقديم المنطقة الأمنية نفسها لعنصرين من هذه العصابة، يبلغان من العمر 24 سنة و25 سنة، أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين الماضي، وتم إيداعهما السجن المدني الأوداية ضاحية مراكش، من أجل المنسوب إليهما.

وأطلقت مصالح الأمن بشيشاوة مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه به الخامس، بعدما لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ليظل البحث متواصلا عنه، وفق مصادر هسبريس.

وجاء توقيف المشتبه بهم الأربعة على إثر شكاية وضعها، صباح يوم السبت الماضي، سائق حافلة بخصوص تعرض مركبته لخسائر مادية تمثلت في تهشيم الزجاج الخلفي، بعدما تعرضت للرشق بالحجارة على أيدي مجهولين على مستوى الطريق الوطنية رقم 8.

ومباشرة بعد تلقي مصالح الأمن بشيشاوة لهذه الشكاية، أطلقت دورية للشرطة حملة تمشيط مكنت من توقيف شخص أخضع لبحث؛ وهو ما مكن من تحديد هوية باقي أفراد العصابة الآخرين.