رصاص ضابط شرطة ينهي حياة شخص في فاس

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن شرطيًّا، برتبة ضابط، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن فاس المدينة، اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي، من أجل توقيف أشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت، مساء الأحد، لتوقيف المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد اعتراض سبيل المارة بحي سهب الورد بمدينة فاس؛ غير أنهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح عميقة على مستوى الرأس.
وأضافت: “هو الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل أن يصيب أحد المشتبه فيهم على مستوى البطن”.
هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكّن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يُنقل موظف الشرطة والمشتبه فيه المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث جرى تطبيب جروح الشرطي بعشر غُرز طبية على مستوى مقدمة الرأس، بينما توفي المشتبه فيه المصاب بعد وصوله المؤسسة الاستشفائية.
وقد فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها وخلفياتها؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
للأسف شخص واحد غير كاف.. كان عليه قتلهم جميعا لتخليص الأرض من شرهم
هدا هو الحل يجب ضرب من حديد لكل من سولت له نفسه تعريض حياة الناس والعباد للخطر شكرا هسبريس
برافو لرجال الشرطة و نتمنى مزيد من الضبط و الحزم مع المجرمين
يحيى العدل ،يا حبذا لو كانت في روؤس جميع قطاع الطرق
تحية للأمن الوطني نحن الشعب المغربي نؤيد استعمال الرصاص تحية للأمن الوطني الدرك الملكي وأيضا يجب منح السلاح لعناصر القوات المساعدة نتمنى الشفاء عاجلا للشرطي المصاب على مستوى الرأس
الله يشافي رجل الأمن ولهلا يرحم المجرم الي مات وتحية لرجال الأمن والرصاص التحديرية كنت كنتمنا يكون مكانها رأس واحد من المجرمين
اللهم يموت شمكار ولى يموت بوليسي. هنا الشعب منو. المشكل دابا يجيو والديه ويقولك ولدي مزيان ومعقول غير البوليس تعداو عليه
تحية لهذا الشرطي البطل وكذلك الشرطي المصاب ولكل من يخاطر بحياته من اجل الواجب الوطني والمهني
يجب التعامل مع هؤلاء الأوباش بمزيد من الحزم. لأن حياة مواطن مسالم و شريف اغلى من مئات قطاع الطرق.
تحية للقرطاس ا ولاد الناس لاي واحد هاز السيف
هادا جزاء من يعتدي على الموطن تحية لي رجال الشرطة
لماذا لم يتم تصفيتهم كلهم في المكان بعد ماقاومو رجال الشرطة ..ليرتاح البلاد والعباد من حثالة المجتمع. ويخف عبئهم عن الدولة والأرض..
الشفاء العاجل لرجل الشرطة، واعتزاز و افتخار بمجهودات المبذولة لرجال الأمن ، والمجرمين إلى جهنم و بئس المصير.
ألف تحية و سلام لرجل الشرطة الذي أطلق الرصاص على الوحش الآدمي
تدخل في محله. نرجو أن يشمل جميع التدخلات المماثلة للقضاء على هذه الفءة من المجرمين
يجب إطلاق ألف رصاصة على رأس كل رجل وامرأة لايجدون ماينفقون وكيتزوجو وكايخاليو الغاشي في القمة
ناقص شمكار ناقص مشكل، ما كاين لا روح لا عبو الريح، هتلر كون ما نقى بلادو من الاوباش ماتلقاش المرسديس فاش تركب دابا.
نتمنى مواصلة الجهود المبذولة والقضاء على جميع مجرمين
لا تساهل مع المجرمين وقطاع الطرق ،الرصاص دون تحدير من اول وهلة ولا تطبيب للجرحى المجرمين …..فقط الرصاص من سيخفي هولاء الجراثيم من من الوجود
وعلاش تزيدو البحث والتحريات بحال هاذو الي كيعرضوا حياة الناس للخطر وجب على رجل الأمن قتلهم في الوهلة الأولى وبدون تردد راه بنادم ضسر بزااف
نتمى الشفاء العاجل وتحية ووجب الإنحناء للشرطي الذي ضحى بحياته من أجل المواطن .عاشت الأمة المغربية الأبية.
الدفاع ااشرعي منصوص عليه في القانون…. فالشرطي قام بواجبه و المجرم نال جزاءه مسبقا
Bravo . il ne faut plus se laisser faire. la riposte au port et menace avec arme blanche est exactement une balle pour immobilisation et neutralisation aux risque est périls des voyous.. …… sommation et tir de neutralisation pas la peine de chercher les membres inférieurs les voyous doivent subir la souffrance qu’ ils infligent aux honnêtes citoyens .
bravo à cet officier même si la riposte a été tardive ( blessure grave du collègue ). ne vous laissez pas impressionner par les voyous . devant une menace avec arme blanche dégainer et tirer sachez que les voyous ne vous feront pas de cadeaux . alors comme dit le proverbe marocain. “tebki mou wla tebki ma””
à bon entendeur .
تحية لهاذا الشرطي البطل و الله يشافي الشرطي المصاب
تحية لرجل الشرطة الذي اطلق الرصاص يجب دعمه معنويا والتنوبه به.
تحياتي وتقديري لرجال الأمن البواسل يجب القضاء على هذه الحيونات المفترسة التي تعيش بيننا وتزرع الرعب في نفوس الأبرياء
مع الأسف، بعض تدخلات رجال الأمن تكون غير احترافية. الأمر يتعلق بعصابة تتعرض للمارة، وبالتالي ينبغي أن يكون عدد رجال الشرطة أكبر من عدد المجرمين، كما يجب استعمال العنف المفرط
مع هؤلاء المحاربيين وقطاع الطرق والمفسدين في الأرض. ندعو الله أن يشفي الشرطي ويطيل في عمره
برافوا الشرطة و كان الله في عونكم، و الف موت لقطاع الطرق و المجرمين
لو كنا في بلد آخر لما أصيب الشرطي ب جرح عميق واضطر لرتقه بعشر غرزات، ولا عرض حياته للخطر وتيتيم ابناءه،كان عليه استعمال مباشرة رصاصة في الهواء وأخرى في الرأس….
ياريت لو تم تصفية جميع هؤلاء الأوباش وليس واحد فقط.. هؤلاء يشكلون خطرا محذقا بجميع المغاربة و تهديدا لسلامتهم و أمنهم و أمن أطفالهم .. تحية خالصة لرجال الأمن و الدرك الملكي الذين لولا تدخلاتهم و تضحياتهم الجسام لأصبحنا حبيسي منازلنا و لا نغادرها أبدا..
يجب الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الإعتداء على المواطنبن والمس بأمنهم كما نتمنى الشفاء العاجل للشرطي المصاب
تحية لكل شرطي بطل ويجب اطلا ق الرصاص على مستوى الرأس لكل مجرم معتدي على الابرياء
الى جهنم وبئس المصير .. زعما مات كيجاهد على بلادو . شمكار اتكالي كيسرق عرق الناس و كيضربهم بالسلاح الابيض وزايدها عيصحاح حتى على رجال الامن يعني الطغيان بعينه. هاد رجل الامن وزملاؤه خصهم يتكرموا
Je vois se que le policier a fait ,un bon travail c’est comme sa marche avec des criminels n’importe où dans le monde mais salutation à se brave policier .
استعمال ثم استعمال ثم استعمال السلاح ضد هؤلاء الأنذال حتى رجال السلطة لم يعودوا في مأمن…تحياتي لرجال السلطة
للأسف يتم معاقبة الشرطي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
شنو هاد المستوى وصلنا ليه. يتنمو له الموت بالف قرطاسة و الآخر يقول طحن مو. الله يستر راهوم حتى هي أرواح. الشرطة قامت بالازم فلا داعي التحقير ووو. خاصكوم تعرفو باش هادشي ل وصلنا ليه المجتمع كامل السبب ديالو. كلشي يقدر في راسو و زيد. دناها غ ف ولادنا و نسينا المحيط ل عايشين فيه. دبا حيت طاحت ف الراس م كرهتوش تقتلهم كاملين باش نغطيو اغلاط الماضي و ندير مجتمع زوين ل ولادنا. ما هكذا تورد الإبل.
تحية للقرطاس و الله يشافي الشرطي البطل ، يجب قتل كل من حمل سلاحا أبيض
عمل رجال الأمن عمل شاق محفوف بالمخاطر..معرضون للمخاطر من أجل حماية المواطنين أعانكم الله و حفظكم من كل سوء..نتمنى للشرطي المصاب الشفاء العاجل…
كل التعاليق مع الشرطي ولكن هل يعرفون القانون. هل الشرطي لذيه الحق بالقتل.
من كل هذا أستنتج أن قطاع الطرق أصبحوا ظاهرة جد عادية في المغرب و يتحركون في مجموعات و يهاجمون رجال الشرطة و و يصيبونهم بجروح خطيرة.
هادي بلاد مزال يدورو فيها ولادي _؟ أبدا
تحية لرجال الشرطة المغربية،هكذا يكون الرد و اللذي يفرح صدور المغاربة إطلاق النار ضد هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق،الله شفي الشرطي ،وكذلك نطلب الرحمة لهذا الشخص مهما كان فالانسان خطاء وهو بين يدي الله .
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اصبحوا المجرمين لا يخافون الله فهم يعتدون على المواطن البسيط اللذي يبحث عن قوت يومه ،الا يفكرون هؤلاء المجرمين ان ممكن ان يكون أبوه او امه…….في نفس االموقف
مثل هؤلاء المجرمين الذين يبثون الرعب في نفوس المواطنين و يعرضون حياة الامنيين للخطر يجب زجرهم و وضع حد لاعتداءاتهم الهمجية بكل الوسائل المتاحة تحية لرجال الشرطة
يجب على الدولة توفير فرص الشغل لكي نتجب وقوع مثل هده المأسي الرصاص خاص هدوك البرلمنيين او الوزراء للي نشفو البلاد بالسرقة تحت الحصانة
قتل الاوغاد هو الحل…… شكرا للشرطي
العز والنصر لرجال الأمن الدين يسهرون على سلامة المواطنين.هدا هو جزاء المنحرفين
هؤلاء المجرمي تجرؤوا وأصابوا الشرطي في رأسه ماذا بقي إلا أن يقتلوا فلماذا تبذل الشرطة مجهودا وتبحث عن الأطراف السفلى وهي في موقف حرج وصعب القتل لهؤلاء يقول المثل غير نبرا ندير وحدة أخرى
يجب معاملة قطاع الطرق على شاكلة تعامل الشرطة البرازيلية تفريغ كامل المسدس في المجرم خصوصا بعد محاولته الفرار او ايذاء الشرطة
هاد اللي كيستنكروا حق الشرطي فالدفاع المشروع عن نفسه وعن زملائه وعن المواطنين اللي كيتعرضوا لهجوم هاد العصابة اكيد هوما نفسهم اللي معارضين حكم الاعدام يعني الملاحظ انهم كيدافعوا على حق المجرم فارتكاب الجريمة و على حقه فالتنصل من العقاب .كيفاش كتفكروا كيقولك واجهوا الشرطة بالاسلحة وضربوا شرطي لراسو شنو بغيتو يعملولهم. والخلاصة نهار يتلقاك شي شمكار ويشوهلك وجهك ويضربك ويحكرك ويسرقلك فلوسك ويمسح فيك رجله ديك الساعة ممكن تغير تفكيرك الاعوج
مع الأسف بلادي وصلت لهاته الدرجة وولاو قطاع الطرق يهددون الشعب ورجال الأمن ، ماذا هادا يا السبد الحموشي ؟ واش حقوق الانسان ولا يحكمونك ويحكمون البلاد؟
اين هو فانون الردع ؟ علاش البوليس عاطيهوم السلاح؟ علاش في اي دولة أوروبية تستخدم السلاح فورا امام اي سلاح؟ واش المغرب ولى غابة ؟ راه سمعة البلاد والسياحة ولات في خطر .
عطيهوم الأوامر ان يستخدمو سلاحهم فورا باش ما نعيشوش هاد اللحظة حتى واحد من الأمن تهدد حياته او ولاد الشعب. راه ولينا أضحوكة العالم.
تحية طيبة لرجال الأمن ونساء الأمن وعلى رأسهم السيد الحموشي. ودائما كالعادة نرجو منالمديرية العامة للأمن الوطني ان تبسط الأبحاث والمسطرة مع أي رجل أمن قام بمثل هذا التدخل في حق هؤلاء المجرمين في إطار القانون.
نقطة إيجابية تحسب للمديرية العامة للأمن الوطني في سياستها التواصلية مع الرأي العام. و الشكر موصول لها و لكل موظفيها في معركتها الدائمة من أجل استتباب الأمن في هذا الوطن. لكن كيف و من يخوض المعركة الطويلة في محاربة الإنحراف في صفوف الشباب من المصدر من أجل تطويقه؟ هذا هو السؤال.
نتمنى الشفاء العاجل للشرطي والحكم بأقسى العقوبة على شركاء المجرم المقتول. ومزيدا من التشدد مع المجرمين. وحفظ الله كل عناصر القوات الامنية.
الله يرحم والديك أعدها مع مجرمين آخرين لردع الجناة الظلمة تحياتي لك.
الخطأ الوحيد الذي ترتكبه الادارة العامة للامن الوطني والدرك الملكي هو عدم تسهيل الامر على رجال الامن والدرك حيث يجب ان يكون التدخل سهل ويسير رصاصة في للرأس فور مشاهدة السيف دون تردد او الاقتراب من المجرم هولاء الاوغاد لا يجب اعتبارهم بشرا انهم وحوش يجب القضاء عليهم شكرا لك ايها الشرطي واتمنى لك الشفاء العاجل
تساؤل، هل يسمح القانون المغربي للشرطي المغربي اثناء مزاولة عمله، أن يقتل مواطنا مغربيا وفي اية حالة ان كانت هناك فعلا إستثناء، يجوز له ذلك؟؟؟!!!…
اتمنى الا يكون للضحية اصحاب نفود حتى لا يتم تجريم الشرطي وتجريده من زيه الرسمي.
لماذا ينتظر رجل الأمن سقوط صديقه ميتا أو إصابته بجروح بليغة … ليست عمل سلاحه الوظيفي ؟ إذا كانت هذه هي القاعدة لتبرير استعمال السلاح الوظيفي فسوف يأتي يوم لن تجد فيه رجل امن واحد يحارب الجريمة لان العدد غير متكافئ بين رجال الأمن و المجرمين اللذين يزداد عددهم يوميا بسبب كل الظروف الصعبة التي اجتمعت وتوحدت في تكوين هده الفئة الإجرامية
تحية للشرطي جريح الواجب الوطني ، ما كان ينبغي أن يصاب هذا الشرطي البطل قبل أن يقتل المجرم، كان بودي أن يموتو كلهم برصاص الشرطة ،تحية لكافة أفراد الشرطة الذين يسهرون على سلامة المواطنين
لو إتخذ هذا الحل منذ زمن طويل لما عرف المغرب إرتفاع مهول في الجرائم لدرجة وصلنا لمرحلة أصبح فيها المراهقين المشرملين يتباهون بسيوفهم على مواقع التواصل!! يجب على الشرطة إستخدام سلاحها الوضيفي بدون تردد لكل من سولت له نفسه حمل سلاح أبيض حتى يكون عبرة لكل الطائشين لأنني رأيت في أغلب الأحيان أن رجال الأمن يعرضون نفسهم للخطر للقبض على المشرملين مدججين بالسيوف وما رأيناه ليلة عاشوراء ما هو إلا دليل أن هؤلاء المشرملين يستخفون بالشرطة خصوصا وأن جمعيات حقوق الإنسان هي سبب من أسباب إرتفاع الجرائم.
فمثلا في كندا بلد الديموقراطية، القانون واضح كل من تجرأ وحمل السلاح يبقى رجال الأمن بعيدين عنه ببضع أمتار وتعطى له بضع دقائق لرمى سلاحه وإذا رفض يطلق عليه الرصاص لإسقاطه بل وقتله في بعض الأحيان في حالة هجومه على رجال الأمن فالقانون واضح كل مشهر لسلاح نيته القتل وكل قاتل مهدد لحياة الأبرياء يستحق التدخل بالسلاح الوظيفي في حالة عدم الإستسلام فلا يحق لجمعيات حقوق الإنسان للتدخل لحماية المجرمين
لا داعي لكي تبرر المديرية العامة للأمن الوطني هذا الأمر هذا الشرطي الشجاع قام بما كان عليه القيام به وعوض التبرير كان على المديرية ان تخرج ببلاغ تخبرنا انها قامت بترقية هذا الشرطي البطل
لمادا تم قتل شخص واجد بينما هم مجموعة ؟؟ يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الاوباش مافائدة السلاح ان لم يكن لقتل هده الميكروبات بارك الله في الشرطي و يجب تكريمه على تخليص الشعب من هدا الجرثومة واولهم عائلته
الله يعز الامن الوطني ،في مثل هذه المواقف والتدخلات ،لو حبدا لا أفرغت كل الرصاصات في بطنه ورأسه ليكون عبرة لمن لا يعتبر الدخلاء على الأحياء و على المجتمع .
التدخل الامني كان ناجحا وفي محلة لكن هناك امر مهم يجب التفكير فيه وهو هولاء الاشخاص الدين يتعاطون للاجرام هل فعلا خلقوا في هدا البلد ليكونوا مجرمين الأمر ليس كدلك هم ضحايا بيئة اجتماعية قاسية وجدوا أنفسهم في سكن غير لائق تكوين مدرسي ضعيف عائلة متكونة من 7 او 8 أفراد ليس هناك شغل ليس هناك توجيه تربوي من قريب أو بعيد عائلة متشردة ليس هناك وئام ومحبة عائلية الاب يعمل غالبا حارس ليلي او تاجر لا يمكن له تقويم أبنائه وتربيتهم الام منهمكة في المطبخ كلام ساقط ومنحط يتلقاه يوميا اظن هدا الشخص المجرم إن تربى في بيئة اخرى ربما كان طبيبا او مهندسا على الاقل متعلما يعرف الحق من الصواب.
انك ضابط من الأحرار الشرفاء. نساندك .الرصاص لكل مجرم.في الصدر او الراس….
نتمنى ان ولاية فاس للامن تقدر بطولة هذا الشرطي..وان لا تحكر معه..والا. فالجريمة والمجرم هما القانون
اولا انا اعترض على كلمة شخص في العنوان، بل كان من الفروض استبدالها بمجرن.
ثانيا تحية اجلال وتقدير لرجال ونساء الامن على تضحياتهم الجسيمة من اجل السهر على امن وسلامة المواطنين من هؤلاء الحثالى المجرمين، كانت فرحتنا ستكتمل لو تمت تصفيتهم جميعا لتنعم ساكنة هذه المنطقة بالامن والامان.
كل من يحمل السلاح الأبيض يجب اعتباره مجرما قاتلا….. فهو حامل لهذه الأداة لقتل الأبرياء إن هم رفضو له مبتغاه….