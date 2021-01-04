رصاص ضابط شرطة ينهي حياة شخص في فاس

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن شرطيًّا، برتبة ضابط، يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن فاس المدينة، اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي، من أجل توقيف أشخاص كانوا في حالة اندفاع قوية وعرّضوا المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية الشرطة كانت قد تدخلت، مساء الأحد، لتوقيف المشتبه فيهم الذين كانوا بصدد اعتراض سبيل المارة بحي سهب الورد بمدينة فاس؛ غير أنهم واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، مما تسبب في إصابة موظف شرطة بجروح عميقة على مستوى الرأس.

وأضافت: “هو الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل أن يصيب أحد المشتبه فيهم على مستوى البطن”.

هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكّن من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، قبل أن يُنقل موظف الشرطة والمشتبه فيه المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث جرى تطبيب جروح الشرطي بعشر غُرز طبية على مستوى مقدمة الرأس، بينما توفي المشتبه فيه المصاب بعد وصوله المؤسسة الاستشفائية.

وقد فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف هذه القضية وملابساتها وخلفياتها؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.